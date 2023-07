Orvosmeteo: heves viharok enyhíthetik a hőséget

Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható ma. Több alkalommal is kialakulhat ugyanakkor zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Nagy területen élénk lesz a nyugatias szél, zivatarok környezetében pedig erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között várható, majd késő estére 20-28 fok közé hűl vissza a levegő.

Napközben ma is országszerte erős hőség várható. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszere szerint a napi középhőmérséklet elsősorban a Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön érheti el a legmagasabb, 25-26 fok körüli értéket. Heves zivatarok főleg a nap második felében várhatók. Ezekhez általában viharos, 60-80 kilométer/óra sebességű széllökések, intenzív csapadékhullás, illetve kisebb, 1-2 centiméter körüli jégeső is társulhat. Ugyanakkor károkozó szélroham, felhőszakadás és nagyméretű jég sem kizárt.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, eleinte nem érvényesül fronthatás, a kánikula azonban megterhelheti a szervezetet, főként a nagyvárosokban. Az országos tisztifőorvos által szombaton elrendelt harmadfokú hőségriasztás ma éjfélig továbbra is érvényben van. A meleg mellett erős, extrém erős UV-sugárzással is számolni kell. Éjszakára aztán gyenge hidegfront éri el az országot, pár fokkal enyhítve a hőséget. Ezenkívül a zivatarok hatására ideiglenesen a most országszerte magas pollenterhelés is csökkenhet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése alapján a csalánfélék virágzásának csúcsidőszakában vagyunk, míg a pázsitfűfélék pollenszórása túljutott a tetőzésen. Szórványosan már megjelent a levegőben a parlagfű és az üröm virágpora is.

Holnap ismét sok napsütésre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel tarkítva. A délnyugati és északkeleti megyékben még lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik majd az északnyugati, északi szél. A hajnali 15-22 fok közötti minimumok után délután 27 és 33 fok közé melegszik fel a kültéri levegő hőmérséklete.