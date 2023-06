Orvosmeteo: fájhat a fejed a vihar után

Sok gomoly- és fátyolfelhő mellett több órára kisüt ma a nap. Elsősorban a keleti országrészben a déli, délutáni órákban elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Az északnyugati, északi szelet a Dunántúlon erős, Sopron környékén viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között valószínű, de északnyugaton ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 18-23 fok közé hűl vissza a levegő.

A hétvégére enyhül valamelyest a hőség. Fotó: Getty Images

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, jó hír, hogy átmenetileg mérséklődik a hőség. Egy ciklon hatására ugyanakkor változékony az időjárás. A megerősödő szél nemcsak a hőérzetet csökkenti, de egyéb panaszokat is okozhat. Az arra érzékenyek körében felerősödhetnek az ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, illetve többeknél fejfájás is jellemző lehet. Az autós közlekedésben a reakcióidő csökkenése és koncentrációs zavarok fokozhatják a balesetveszélyt. A sok csapadék nyomán tisztult a levegő, így enyhülhetnek a pollenallergiások tünetei is.

Éjszaka még a középső országrészben lehetnek felhősebb körzetek, vasárnap napközben viszont már gomolyfelhős, napos idő várható. Zápor, zivatar csak elvétve alakulhat ki. Az északi szelet viszont élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Hétfőn napos, gomolyfelhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali 12-17 fokos minimumok után késő délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

