Orvosmeteo: eső és melegfront rontja el a keddet

Többnyire erősen felhős, borult időt tartogat a kedd. Az északnyugati, nyugati megyékben tartós, kiadós esőre készülhetünk, azonban máshol is előfordulhat csapadékhullás, illetve intenzív esővel kísért zivatar is – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Az északkeleti szélhez élénk, helyenként erős lökések társulhatnak. A legenyhébb délután órákban 13 és 21 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, a tartósan csapadékos, nyugati részeken lesz a leghűvösebb.

Eső és fejfájást okozó melegfront rontja el a keddet. Fotó: Getty Images

Egyhavi csapadékmennyiség eshet egy nap alatt

A több hullámban érkező csapadékból az Észak-Dunántúlra, leginkább a Kisalföldre jut a legtöbb – ez utóbbi helyen akár a havi átlagos csapadékösszeget elérő mennyiségű eső is eshet.

Az ország egész területére elsőfokú riasztást adtak ki zivatarok veszélye miatt, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében viszont másodfokú riasztás is érvényben, mégpedig azért, mert ezeken a területeken nagy – 30 millimétert meghaladó – mennyiségű csapadék hullhat 24 óra alatt. A zivatarokat 1-2 centiméter átmérőjű jég és akár a 60 km/h-snál is erősebb széllökések is kísérhetik.

Közben már a melegfront kínoz

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint kedden melegfront érkezik és okoz kellemetlen tüneteket az arra érzékenyeknél. Az ízületi fájdalmak és a reumatikus panaszok felerősödésére, valamint fejfájásra készüljünk. Gyakoriak lesznek a koncentrációs problémák és az alvászavarok is.

Az allergiásoknak viszont van egy jó hírünk: sok csapadék kimosta a virágport a levegőből, így az ő tüneteik most enyhülnek. A légnyomás csökken.

