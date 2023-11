Orvosmeteo: az időjárás nem kedvez a hangulatunknak

Ahogy már megszokhattuk, itt az ősz, most már tényleg, érzésre is, nem csak naptár szempontjából. Így aztán ma sem megy 13 fok fölé a hőmérséklet. Döntően erősen felhős lesz az ég átmeneti szakadozásokkal – írja a kiderul.hu. Összességében többfelé valószínű időszakos eső, zápor, de napközben nagyobb területen lehet hosszabb csapadékszünet. A délnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 16 fok között várható, de a Dél-Dunántúlon ennél pár fokkal magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére 7 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Getty Images

Rossz hírünk a hidegfrontra érzékenyeknek van: az érkezik ugyanis rövidesen. Hőérzetünk rosszabbat jelez majd a valós hőmérsékletnél, mivel igencsak nedves lesz a levegő. A borult idő pedig nem tesz jót a hangulatunknak. Jelentkezhet még fejfájás, gyengeség, koncentrációs nehézségek – de a légnyomás legalább stabil lesz ma.