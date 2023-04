Arc- és homloküreg gyulladás: ezek a praktikák segítenek

Bár az arc- és homloküreg-gyulladás gyakoribb az őszi-téli időszakban, hiszen nagy százalékban felső-légúti fertőzés okozza őket, a tavasz beköszöntével sem búcsúzhatunk el tőlük teljesen. Egyrészt a jó idő ellenére is kialakulhatnak a nátha szövődményeként, másrészt az ilyenkor erősödő szénanátha és légúti allergia is kiválthatja az orrmelléküregek gyulladását. Ha minket is kínoz valamilyen okból, akkor nagyon fontos, hogy mielőbb orvoshoz forduljunk, és megkezdjük a terápiát. A kezelés több pillérből áll, hiszen a szemek alatt és/vagy a homlok területén érezhető fájdalom mellett az orrdugulást is meg kell szüntetni, valamint csökkenteni az orrváladék mennyiségét. A fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerek mellett ezért érdemes házi praktikákat is bevetni.

Inhaláljunk okosan!

A nyálkahártya nedvesítésével könnyebben felszakadozik és távozik a felhalmozódott váladék, gyorsabban visszaállítható az orrlégzés, ezért az inhalálás mindenképp ajánlott arcüreggyulladás esetén. A hagyományos forró levegős inhalálással azonban olykor éppen az ellenkező hatást érjük el, mivel a meleg miatt kitágulnak a vérerek, fokozódik a váladéktermelés, nő az orrnyálkahártya duzzanata, így még inkább elzáródik az orrmelléküregek kijárata. Ezért javasolt inkább porlasztós inhalátor készüléket alkalmazni erre a célra, amellyel hideg párát lélegezhetünk be.

Hidratálás kívül-belül

Az inhalátor mellett érdemes beszerezni egy hideg párásító készüléket is, amely különösen alvás idején tesz jó szolgálatot. A hálószoba páratartalmának növelésével ugyanis megelőzhetőek az éjszakai köhögőrohamok és orrdugulás. De a váladékoldást segíti a bőséges folyadékpótlás is, ezért igyunk napi 2 liter szénsavmentes vizet, és együnk naponta legalább egyszer levest. Akik szeretik a csípős ételeket, válasszanak nyugodtan valamilyen csípős levest, mivel annak hatására még inkább fokozódik az orrváladék ürülése.

A nagy feladat: pihenés

Bár eldugult orral nem könnyű az alvás, fontos, hogy minél többet pihenjünk. Hagyjunk időt a szervezetünknek a regenerálódásra, és bármennyire is szabadtéri programokra csábít a tavaszi napsütés, néhány napig maradjunk ágyban.

A fentieket betartva és az orvos által javasolt gyógyszereket szedve általában 1 hét alatt várható a gyógyulás. Ha ezután sem múlnak el a tüneteink vagy rosszabbodnak, mindenképp menjünk vissza a rendelőbe.



