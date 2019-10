Nagy áttörés jöhet a gyógyításban

A modern orvostudománynak köszönhetően napjainkban már sok - korábban halálos - betegség gyógyítható. A jelenlegi innovatív gyógyszerfejlesztések is azt a célt szolgálják, hogy a ma még rettegett kóroktól mindörökre megszabadulhassunk.

Azonban nemcsak a rák, hanem számos más egészségügyi probléma terén is nagy előrelépésekre számítanak. Áttörés jöhet többek között a ritka, a mentális, a légzőszervi, az emésztőszervi, valamint szív- és érrendszeri betegségek esetén is, és várhatóan a diabétesz és az Alzheimer-kór kezelésében is új dimenziók nyílnak majd.