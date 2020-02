A lábat is veszélyezteti a cigaretta

Veszélyezteti a lábainkat a cigi?

Magyarország a dohányzást tekintve a világranglista dobogós helyén áll: a személyenkénti cigarettafogyasztás duplája a világátlagnak, vagyis fejenként több mint háromezer szál évente. A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy hazánkban évente 6000-8000 olyan amputációt végeznek, amelyek jelentős részben a dohányzásra vezethetők vissza. Szintén rémisztő adat, hogy 65 év felett minden ötödik embernek perifériás érbetegsége van.

A cigarettát minél hamarabb le kell tenni

Veszedelmes érszűkület

FONTOS! A cigarettát lehetőleg minél hamarabb le kell tenni, ugyanis a miatta kialakuló érszűkület nem csak az idősek betegsége. A nők külösen veszélyeztetettek

Fontos tudni, hogy az aktív dohányzás már önmagában ötszörösére emeli az érszűkület kialakulásának esélyét, a leszokás pedig azért fontos, mert azzal a kockázat jelentősen csökkenthető. A vizsgálatok eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy soha sem késő leszokni a dohányzásról. Nem annyira egyéni döntés kérdése, de lehetőleg a passzív dohányzást is mellőzni kell. Azoknál ugyanis, akik mások füstjét szívják, szintén 20 százalékkal nagyobb az érszűkület rizikója. Megközelítőleg 2500 azon passzív dohányosok száma is, akiket mások cigarettafüstje öl meg.

A dohányzás az érszűkület kockázatát amiatt növeli, mert az általa a szervezetbe került anyagok károsítják az ereket és hozzájárulnak azok elmeszesedéséhez, beszűküléséhez, valamint növelik a vérrögképződés veszélyét.

Muszáj elnyomni a csikket

Az érszűkület kezelésének elsődleges célja a beteg tüneteinek javítása. Ehhez elengedhetetlen az életmódváltás, a dohányzás lehetőség szerint végleges elhagyása vagy legalább drasztikus csökkentése, a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a koleszterin- és avércukorszintbeállítása, a testsúly karbantartása, valamint a szűrővizsgálatok elvégzése.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy vannak olyan folyamatok, amelyek már nem visszafordíthatóak, tehát a dohányzás elhagyása önmagában nem old meg minden problémát. De mindenesetre csökkenti a betegség előrehaladását és a szükségessé váló érműtétek, tágítások tartós eredményességét is jelentősen javítja. Nem utolsó sorban a dohányzás egyéb szerveket érintő károsító hatása is megszűnik.

A cigarettát lehetőleg minél hamarabb le kell tenni, ugyanis a miatta kialakuló érszűkület nem csak az idősek betegsége: aki húsz éves kora előtt napi egy doboz cigarettát szív el, annál már negyven éves kor körül kialakulhat a betegség.