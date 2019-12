"A betegek próbálják elfedni az árulkodó nyomokat"

A vizelettartási panasz ugyanolyan gyakori probléma a magyar lakosság körében, mint a szénanátha, mégis, a statisztikák szerint csupán minden ötödik érintett fordul panaszával orvoshoz. A nem ellátott inkontinens betegek feltérképezése és tájékoztatása céljából indította el 2011-ben az Essity Hungária Kft. a Cseppnyi Önbizalom Kontinencia Betegedukációs Programját, amelyhez az elmúlt évek során már több mint 98 ezer érintett és hozzátartozó csatlakozott.

Inkontinencia: kinek segít a lézeres műtét? A vizelettartási nehézségek miatt érzett szégyen sokakat eltántorít attól, hogy orvoshoz forduljanak, pedig szakszerű segítséggel az esetek jelentős részében akár teljesen megszüntethető lenne az inkontinencia. A lehetséges kezelési módok között ráadásul akad olyan is, amely egyszerre hatékony, gyors és kíméletes. Kattintson a részletekért!

A betegedukációs programra az elmúlt években a szakma is felfigyelt, kétszer is kitüntették a Nekem Szól! Egészségértés Díjjal. Míg 2017-ben Társadalmi Szervezetek kategóriában második helyezést, addig idén Egészségipar kategóriában már első helyezést ért el.

HáziPatika.com: Miről szólt pontosan ez a program?

Poczok Irén: A Cseppnyi Önbizalom középpontjában az inkontinencia tabu jellegének oldása áll. A program egyfajta ellátásfejlesztést célzó, személyre szabott edukációs munka, mely egyaránt igyekszik a problémában érintettek, valamint az ellátásukban közreműködő szakemberek ismereteit bővíteni, egészségértésüket fejleszteni.

HáziPatika.com: Mi volt a kampány elindításának oka és célja?

P. I.: A Cseppnyi Önbizalom Kontinencia Betegedukációs Program 2011-ben, az Országos Alapellátási Intézet kezdeményezésére indult útjára. Az indulástól kezdve a legfőbb célkitűzés az inkontinenciával küzdők életminőségének javítása, a szociális kontinencia újbóli megélése áll. Vagyis, hogy a beteg a fennálló problémái ellenére is viszonylagosan zavartalanul tudja élni mindennapjait, megtartani társas kapcsolatait. Mindez megfelelő színvonalú ellátás nélkül elképzelhetetlen. A jó ellátás kulcsa pedig a felkészül-, a szakmai irányelveket alkalmazó, hiteles és kompetens szakember.

Az Essity Hungária Kft. képviselői a Nekem Szól! díjátadóján. Fotó: AIPM

HáziPatika.com: Hogy látják, mennyire tabu ma Magyarországon az inkontinencia?

P. I.: Magyarországon az inkontinencia tabusított helyzetének hatása nagyon erősen jelentkezik. A többéves tapasztalat azt mutatja, hogy a betegek önként még a szakemberek előtt is szégyellik szóba hozni ilyen jellegű problémájukat, inkább igyekeznek eltitkolni azt, és elfedni az árulkodó nyomokat, például gyanús foltokat, szagokat. Ugyanakkor az ellátó orvosok is nehezen beszélnek páciensükkel a vizelet-visszatartási zavarokról. Gyakran a tünetek meglétére történő rákérdezést is túlzóan tolakodónak tartják, nehezen illesztik a vizsgálati szituációba, főként, ha a páciens teljesen másféle betegséggel érkezett. Pedig a vizelettartási tünetek hátterében akár olyan súlyos megbetegedések is állhatnak, mint a különböző hasűri rosszindulatú daganatok, a prosztata megbetegedései, vagy egy romló stádiumú cukorbetegség. Vagyis az inkontinencia jelzőtünet, egyfajta nagyon fontos "szentinel"!

HáziPatika.com: Éreztek az elmúlt években változást az emberek hozzáállásában?

P. I.: A változás érdekében folyamatosan fejlesztettük a programot, beépítettük az ott szerzett tapasztalatokat. Igyekeztünk figyelemfelhívó anyagokat készíteni, mellyel tudatosíthatjuk a betegekben a probléma jelzésének fontosságát, vagy például készültek olyan betegtájékoztató anyagok, melyek segíthetik, egyszerűsíthetik a szakembernek tájékoztató munkáját. A kilenc év szemléletformáló munkájával úgy érezzük, sikerült valamennyi változást elérnünk; talán az inkontinenciával élő páciensek hétköznapi megítélése is javult.

HáziPatika.com: Mennyire tud ma Magyarországon egy inkontinens beteg teljes életet élni?

P. I.: Véleményünk szerint 2019-ben minden inkontinens beteg számára lehetséges a teljes értékű élet megélése. Ma Magyarországon az ellátásban részt vevő valamennyi szereplő munkáját egy magas színvonalú, komplex szakmai irányelv segíti. A betegek számára számtalan kezelési alternatíva és személyre szabott tüneti kezelést nyújtó gyógyászati segédeszköz áll rendelkezésre. Ahhoz azonban, hogy megvalósuljon az érintettek stigmatizációtól mentes élete, mind a gyógyító környezet, mind a társadalom megfelelő hozzáállása szükséges.

HáziPatika.com: Hogyan érintette önöket az első helyezés híre, milyen jelentősége van annak, hogy megnyerték a Nekem szól! pályázat díját?

P. I.: Nagyon örülünk az elismerésnek. A "Nekem Szól! - Egészségértés díj" vállalati kategóriájának elnyerése kilenc évnyi munkánk visszajelzése. Minthogy a hazai egészségipar gyógyászati segédeszköz szektorában meghatározó szereplők vagyunk, így kiemelt felelősségünknek érezzük, hogy társadalmi célú programokon keresztül segíthessük sok-sok ember problémájának megoldását. Mindez persze csak széleskörű partneri együttműködés eredményeként valósulhat meg. Így ebben a munkában éveken keresztül erős szakmai támogatást biztosított munkánkhoz például a Magyar Kontinencia Társaság vagy a Magyar Szakdolgozói Kamara. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által kiírt rangos pályázaton a szakmai zsűri is elismerte ezt a széleskörű szakmai kooperáción alapuló tevékenységet, a társadalomért és szakemberekért végzett felelős munkát díjazta.