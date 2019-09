"Jóindulatúból lett rosszindulatú daganatom"

Az önsegítő betegcsoportok komoly szerepet töltenek be az emlőrákkal küzdők életében, fontosságukat jól mutatja Báródi Edit példája is. A korábbi beteg felépülve is részt vesz a csoportok életében, ezzel is segítve mások gyógyulását.