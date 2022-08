Van, ahol már ingyenesek a menstruációs termékek

A skót jogszabály értelmében ezentúl térítésmentesen hozzáférhetők lesznek az alapvető menstruációs termékek, például tamponok és betétek a középületekben, beleértve az iskolákat, egyetemeket is. A készletek feltöltése és utánpótlása a helyi hatóságok és oktatási intézmények kötelezettségi körébe tartozik – írta meg a CNN.

Az eredeti törvényjavaslatot még 2019 áprilisában nyújtotta be Monica Lennon munkáspárti képviselő, majd a skót parlament tagjai 2020 novemberében egyhangúlag meg is szavazták azt. Azzal, hogy a törvény most véglegesen hatályba is került, a CNN szerint mérföldkőnek számító sikert ért el Skócia a menstruációs szegénység elleni globális küzdelemben.

Skóciában immár nem csupán a boltokban lehet menstruációs higiéniai eszközökhöz jutni. Fotó: Getty Images

„Büszke vagyok, hogy elértük ezt Skóciában. Mi vagyunk az elsők, de nem szabad, hogy egyben az utolsók is legyünk” – hangsúlyozta Lennon hétfői Twitter-bejegyzésében. A törvénytervezet indoklásában a képviselő rámutatott, reális várakozásnak tekinthető, hogy a program adta lehetőségekkel a termékeny korú nők mintegy ötöde fog élni. A hivatalos statisztikák szerint ugyanis Skóciában a nők közel 20 százaléka viszonylagos szegénységben él. A Plan International UK gyermekjogi nonprofit szervezet 2017-es felmérése szerint az Egyesült Királyság egészét nézve minden tizedik 14-21 év közötti lány számolt be arról, hogy nem jut hozzá higiéniai termékekhez menstruációja idején.

A menstruációs szegénység egyesült királyságbeli felszámolásáért küzdő Hey Girls szerint a női higiéniai termékeknek éppúgy mindenki számára elérhetőnek kellene lenniük, mint ahogy a nyilvános mosdókban is ingyenes a vécépapír. „A menstruációs szegénységet nagyon egyszerűen le lehet írni: ha elmegyünk a szupermarketbe bevásárolni, akkor döntenünk kell, hogy egy zacskó tésztát vagy egy doboz tampont viszünk-e haza” – emelte ki Georgie Nicholson, a szervezet képviselője a BBC-nek nyilatkozva. „Sok történetet hallunk anyákról, akik nem engedhetik meg maguknak a menstruációs termékeket, hogy ételt tudjanak adni a gyerekeiknek. Ehelyett például zokniba tömött újságpapírt vagy kenyeret használnak, csak mert azok olcsóbbak, mint az intim higiéniai termékek” – tette hozzá. Nicholson a skóciai lépést igazán hatalmas mérföldkőnek nevezte.

