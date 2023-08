Az Észak-Dunántúlon és az északi megyékben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és gyenge intenzitású, időszakos eső is előfordulhat. Ezzel szemben délebbre kevesebb felhőre számíthatunk többórás napsütéssel, és arrafelé zápor, zivatar is csak kevés helyen alakulhat ki. A nyugatias szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között valószínű. Még mindig a hideg fronthatás az uralkodó, sokan tapasztalhatnak emiatt fejfájást, migrént.