Beindítja-e a szex a szülést?

Éppen ennek a kérdésnek igyekeztek utánajárni a Nápolyi II. Frigyes Egyetem kutatói, akik a témában megjelent korábbi tanulmányok közül hármat találtak megfelelő minőségűnek egy átfogó elemzéshez. Ezeken keresztül közel 1500 várandós nő adataival dolgozhattak. A három tanulmány közül kettő esetében arra kérték a résztvevőket, hogy legyenek olyan gyakran együtt párjukkal, amilyen gyakran csak tudnak, míg a kontrollcsoport tagjai követték a megszokott ritmusukat e tekintetben. A harmadik vizsgálat alanyai hetente néhány alkalommal feküdhettek le partnerükkel, leszámítva a kontrollcsoportba tartozókat, akiknek teljesen meg kellett tartóztatniuk magukat.

Segíthet-e megindítani a szülést a terminus közeli szex? Fotó: iStock

Mit várhatunk a szextől?

Többféle elképzelés is létezik arra vonatkozóan, hogy a szex vajon miként járulhat hozzá a szülés spontán megindulásához. Egyfelől elképzelhető, hogy a női orgazmus stimulálja a méh összehúzódásait, ahogy hasonló hatás feltételezhető az ilyenkor felszabaduló oxitocintól is. Szintén egy lehetséges magyarázat, hogy az ondó elősegíti a méhnyak megrövidülését. Dacára azonban a populáris téziseknek, az olasz kutatók tanulmánya semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a terminus közeli szexuális élet egyfajta triggerként valóban képes lenne beindítani a szülést.

A kutatócsoport ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a várandósság alatti szex egyáltalán nem rossz dolog, mindaddig, amíg a terhesség alacsony kockázatú és komplikációktól mentes. Ezen felül azt is elismerték, hogy eredményeiket további vizsgálatokkal kell a jövőben alátámasztani. Megeshet továbbá, hogy elemzésük nem vett figyelembe olyan speciális tényezőket, amelyek akár valóban kihatással lehetnek a szülés beindulására. Érdemes lenne tehát új kutatásokat kezdeni például a pénisz behatolási mélysége, az óvszerhasználat, illetve a női orgazmus megléte vagy elmaradása kapcsán.

Szintén fontos lehet a hüvelybe kerülő ondó mennyisége és minősége, a sperma ugyanis úgynevezett prosztaglandinokat is tartalmaz. Ezek hormonszerű hatással bíró vegyületek, amelyek az egész szervezetben előfordulnak. Amennyiben szakmailag indokolt a szülés mesterséges megindítása, úgy a szülészorvosok is alkalmaznak prosztanglandinokat méhszájérlelésre. Ilyenkor 24 órán belül várható a szülés megindulása. Előfordulhat tehát, hogy magas prosztaglandintartalom mellett a hüvelybe jutó ondó is elősegíti a folyamatot. Mindenesetre e kérdés eldöntése is további vizsgálatokat tesz szükségessé.

Az önkielégítés is hasznos lehet

Végezetül a kutatók rámutattak, hogy bár a legtöbben nem sorolják a szexuális érintkezési formák közé, tulajdonképpen a maszturbáció is hatásos eszköz lehet. Nincs hozzá szükség partnerre, miközben éppúgy képes előidézni a szex bizonyos fizikai hatásait, beleértve például az oxitocin felszabadulását. Ráadásul az önkielégítés révén elért orgazmus erőteljesebb összehúzódásokat vált ki, mint a hüvelyi szex által elérhető. Hátránya ugyanakkor, hogy így elveszik a pénisz okozta mechanikai és biokémiai stimuláció. Ezzel együtt megeshet, hogy a szülés megindításához nincs másra szükség, mint egy kis egyedüllétre.

Az új tanulmány tehát nem talált bizonyítékot a terminus közeli szex szülést beindító hatására, de korai lenne még kijelenteni, hogy tényleg nincs haszna ezeknek az együttléteknek. A kutatás eredményei a Journal of Sexual Medicine című folyóiratban jelentek meg.

Forrás: iflscience.com