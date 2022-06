Kiderült, reggel vagy este jobb edzeni

A "mikor jobb edzeni?" kérdést általában az időbeosztásunk, nem pedig az élettan dönti el. Pedig tudományos alapon a nemi hovatartozásunk is befolyásolja a választ. Legalábbis ezt állítja egy új kutatás, amely szerint a nők inkább reggel, a férfiak inkább este képesek erőkifejtésük maximumára.

A nők reggel képesek kihozni erőkifejtésük maximumát. Fotó: Getty Images

A Frontiers in Physiology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a kísérletben 30 férfi és 30 nő vett részt. Az edzések elején és végén mindenkinek ellenőrizték a vérnyomását és testzsírját, valamint hajlékonyságát, erejét és aerob teljesítményét vizsgálták. A 12. hét végére mindenki javított az általános egészségi állapotán, és növelte a teljesítményét is, függetlenül attól, hogy reggel vagy este edzett, de azért néhány különbség jól megmutatkozott.