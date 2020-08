Mozgásformák, amelyek lassítják az öregedést

A megterhelő edzést követően az izmainknak is szüksége van némi regenerálódásra. Íme néhány tipp, ami segíthet, hogy a lehető leggyorsabban visszanyerjük a formánkat. Kattintson a részletekért.

Az European Heart Journal nevű szaklapban jelent meg az a tanulmány, amely mindenkit arra ösztönöz, aki szeretne sokáig fiatal(os) maradni, hogy építsen be HIIT (magas intenzitású interval) edzést, illetve állóképességet javító gyakorlatokat az edzésrutinjába. A Healthline.com-on szemlézett kutatás szerint ugyanis ezek az edzésfajták megemelik a pulzust, és ezáltal hosszabb ideig tartják fiatalon a sejteket. De hogy honnan jöttek rá a kutatók, hogy ez a fiatalság kulcsa? Megmérték az alanyok telomerjeit.

A plank, vagy magyarul deszkapóz kiváló állóképesség-javító gyakorlat. Fotó: Getty Images

A hosszú a nyerő

A telomerek a kromoszómáink végén található "védőkupakok", amelyek az öregedéssel egyre zsugorodnak. A szakemberek kiderítették, hogy a hosszabb telomerekkel rendelkező idősebb emberek érrendszere nem öregszik el olyan gyorsan, mint azoké, akik rövidebb telomerekkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az ereik és a vénáik jobb állapotban vannak, emiatt kisebb az esélyük az olyan egészségügyi problémákra, mint a szívbetegség vagy a stroke.

Az edzéstől megnőttek

A kutatásban 124 ember vett részt, akik 26 héten át heti 3 alkalommal edzettek 45 percet. 4 csoportba osztották őket: az egyik csoport futott, a másik HIIT edzéseket végzett, a harmadik súlyzós edzéseket, a negyedik csoport pedig a kontrollcsoport volt, ők egyáltalán semmilyen edzést nem végeztek ebben az időszakban. A 26. hét végén a szakemberek azt tapasztalták, hogy a kontrollcsoportban, illetve a súlyzós edzést végző csoportban lévők telomereinek hossza nem változott, míg a másik két csoportba tartozók telomerei hosszabbak lettek.

Emellett kiderült az is, hogy a futóedzéseket és a HIIT edzéseket végzők esetében több telomeraktivitás tapasztalható. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozták, hogy a telomerek hosszúsága messze nem az egyetlen faktor, amely befolyásolhatja az öregedést. Emellett azt is leírták, hogy a bár a telomerekkel kapcsolatban a súlyzós edzéseknek nem volt mérhető "fiatalító" hatása, mégsem szabad elhanyagolni őket, különösen 40 éves kor fölött. Ilyenkor ugyanis elkezd a testben csökkenni az izomszövet mennyisége, ami megnövelheti a csontritkulás, acsonttörésekés az esések kockázatát. Éppen ezért azt javasolják, hogy a legjobb, ha az edzéseinkbe súlyzós, vagy saját testsúlyos, illetve állóképességet növelő gyakorlatokat is rendszeresen beiktatunk.