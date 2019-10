Ezek a különböző úszásnemek előnyei

Ha keverjük a különböző úszásnemeket, akkor egy, az egész testet és minden izomcsoportot megdolgoztató edzésben lehet részünk.

Az úszás ezért egészséges A szakértők egészségünk megőrzése érdekében heti 150 perc mérsékelt vagy 75 perc erőteljes intenzitású testmozgást javasolnak. Az úszás szinte minden korosztályban az egyik legjobb választás, mert nemcsak sok kalóriát éget, hanem az ízületeket is kíméli. Kattintson a részletekért!

Gyorsúszás

Ennél az úszásnemnél a testet egyenesen kell tartani, és a légzést érdemes összehangolni a karok mozgásával. Az egyik legnépszerűbb úszásforma, amely az egész testet átmozgatja. A víz ellenállása erősítik a karokat, ugyanez igaz a lábakra is, és a mozgásba bekapcsolódik a törzs, a vállak és a hát is. A hátizmok erősítésére leginkább a gyorsúszás felel meg, és fél óra alatt 330-350 kalóriát is elégethetünk vele, attól függően, hogy mennyire vagyunk gyorsak, illetve mekkora a testsúlyunk.

A különböző úszásnemek a testünkre is máshogy hatnak

Mellúszás

A vízen hasalva, békaszerű mozdulatokkal hajtjuk magunkat előre - a legtöbben ezt az úszásnemet sajátítják el először, amikor úszni tanulnak. Sokan azért szeretik, mert anélkül is úszhatnak így, hogy a víz alá kellene dugniuk a fejüket. Azoknak is ajánlott, akik hátfájással, vállfájással küzdenek. Kevésbé terheli a gerincet, illetve az alsó háti szakaszt, mint a pillangóúszás, és kisebb rutin is szükséges hozzá. A lábmunka nagyon hangsúlyos, ezért az alsó végtagok edzésében is nagyon hasznos, de a mellkast, a felső háti szakaszt és a tricepszet is edzeni. Testsúlytól függetlenül 300-400 kalóriát égethetünk fel vele fél óra alatt.

Hátúszás

A gerinc környéki izmok edzésére, stabilizálására remek módszer, hiszen ilyenkor kvázi háton fekszünk a víz felszínén. Formálja a vállakat, a karokat, a feneket, és a hasizmokat is edzi, A csípő is hangsúlyos szerepet kap a mozgásban, ezért ülőmunkát végzők számára különösen ajánlott. Ugyanakkor kevésbé megterhelő, mint a többi úszásnem, testsúlytól függetlenül 240-350 kalóriát égethetünk el vele félóránként.

