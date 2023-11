Egymilliárd ember küzdhet hamarosan ezekkel a panaszokkal

Gyűjtőnéven egyéb mozgásszervi zavaroknak hívják azt a változatos betegségcsoportot, amely 2020-ban becslések szerint 464 millió embert érintett a Földön. Mint azt az ausztrál Flinders Egyetem közleménye írja, lényegében minden mozgásszervi betegség e körbe tartozik a porckopás, a reumatoid artritisz, a köszvény, a derék- és a nyakfájás kivételével. Világszerte az egyéb mozgásszervi zavarok jelentik a krónikus betegséggel – tehát egészségkárosodással – leélt életévek hatodik leggyakoribb okát. Ugyanakkor a Global Burden of Disease egy friss tanulmánya szerint az érintettek száma 2050-re 1,06 milliárd főre emelkedhet a jelenlegi nem egészen félmilliárdról.

A társadalom elöregedésével egyre többeket sújthatnak mozgásszervi betegségek világszerte. Fotó: Getty Images

A Global Burden of Disease (GBD) kutatási program összesen 204 ország egészségügyi adatai alapján keresi azokat a trendeket, amelyek a legnagyobb kihívásokat jelenthetik az emberiség számára a 21. században. A programot a Bill és Melinda Gates Alapítvány hozta létre és a Washingtoni Egyetemen működő Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet (IHME) vezeti. „Becslésünket a népesedési előrejelzésekre és az elöregedést mutató demográfiai adatokra alapoztuk. Mindezek pedig abba az irányba mutatnak, hogy nemcsak azok száma növekszik majd 2050-ig és azután, akik egyéb mozgásszervi betegségekben – például szisztémás lupusz eritematózuszban vagy spondilózisban – szenvednek világszerte, hanem az egészségügyi szükségleteik is” – fogalmazott Manasi Murthy Mittinty, a Flinders Egyetem és a Harvard Egyetem kutatója, a Lancet Rheumatology című folyóiratban megjelent tanulmány egyik első szerzője.

Hozzátette, a kutatásból az is kiderült, hogy az említett mozgásszervi zavarok nagyobb arányban sújtják a nőket. Emellett előfordulási gyakoriságuk az életkor előrehaladtával növekszik, és a 60-69 év közötti életkori szakaszban éri el a csúcsát. A mostani előrejelzést a kutatók szerint befolyásolta a koronavírus-pandémia is, amelynek idején sok betegség rejtve maradt az orvosi vizsgálatokhoz való hozzáférés nehezítettsége miatt. Emiatt, ahogy lassanként utoléri magát a globális egészségügyi ellátórendszer a diagnózisok felállításában, úgy az egymilliárdos becslés is növekedhet.