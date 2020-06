A túlzásba vitt edzés ezért lehet életveszélyes

"Korábban hat évig jártam kettlebell-órákra, még edzői képesítést is szereztem, ám egy idő után kiégtem, így más mozgásformát kerestem. A könnyedebb pilatesre váltottam, amit szintén szerettem, de tavaly nyáron, úgy éreztem, ideje visszatérni a kettlebellhez. 15 kilós súlyokkal fogtam bele az edzésbe, ami guggolásokból, lendítésekből és emelésekből állt, majd 20 kilóra emeltem a terhelést. Régebben simán dolgoztam ilyen nehéz kettlebellekkel, ezért nem gondoltam, hogy gond lehet belőle. A fitneszteremből sajgó végtagokkal mentem haza, de azt hittem, csak egyszerű izomláz" - írta le történetét Amy Wilkinson, a Women's Health magazin szerkesztője.

A fiatal nő még napokig küzdött izomfájdalommal, ám nem gyanakodott semmi komolyra, sőt vasárnap azt tervezte, hogy pilatesre megy, hátha a nyújtás segít az izomregenerálódásban. Ám reggel kellemetlen meglepetés érte a mosdóban: a vizelete barnásra színeződött. Ekkor orvoshoz sietett, ahol elvégeztek rajta néhány tesztet. Többek között megmérték a CK (kreatin-kináz) értékét is. Ez az enzim az izmokban található meg, az egészségesen működő szervezetben csak minimális mennyiségben (nőknél a normálérték 10 - 80 UI/l) mutatható ki a vérből. Amynél azonban a vizsgálat eredménye 90.000 Ul/l lett. Azonnal befektették a kórházba és infúzióra kötötték, a diagnózis rhabdomyolysis volt.

Súlyos komplikációkat okozhat

De milyen rendellenesség áll pontosan a bonyolult latin kifejezés mögött? Ez a vázizmoknak egy olyan betegsége, amely a harántcsíkolt izmok károsodása következtében alakul ki. Az izomsejtek szétesnek, elpusztulnak, aminek hatására az izomban lévő mioglobin (myoglobin) nevűfehérjefölszabadul, bejut a vérbe majd kiválasztódik a vesében. Okozhatja súlyos izomsérülés, kiterjedt, nagyfokú égési sérülés, hosszú ideig tartó eszméletvesztéssel járó fekvés vagy kóma, görcsök következményeként fellépő izomhúzódások, fertőzés, kábítószerhasználat, lehet bizonyos gyógyszerek mellékhatása - és ahogy Amy esetében is történt: extrém megerőltetéssel járó sport is kiválthatja.

Van, aki nem észlel magán tüneteket, másnál izomfájdalom, gyengeség és/vagy sötét vizelet jelentkezik. Laborvizsgálatokkal könnyen diagnosztizálható a betegség, és ha időben megkezdik a kezelést, teljes gyógyulás érhető el. Ha azonban az izomfájdalom, izomfeszülés, izomgyengeség rendszeressé válik, akkor súlyosabb állapot is kialakulhat. Az egyik ilyen komplikáció a rekesz- vagy kompartment szindróma. Ilyenkor az izom feszül és megduzzad, amit korlátoz az azt körülvevő rostos hüvely. Ennek hatására a nyomás emelkedik, ami rontja az izom véráramlását. Ha mindez túl sokáig fennáll, további izomkárosodás következhet be, ami további duzzanathoz és még magasabb szöveti nyomáshoz vezet. Ilyenkor pár órán belül végleges izom- és lágyrész-károsodás, illetve elhalás következhet be. Ezt a folyamatot már mindenképp komolyfájdalomkíséri, és műtéti beavatkozásra van szükség. A rhabdomyolysis legsúlyosabb komplikációja a veseelégtelenség, ami az esetek 30-60 százalékában alakul ki, és az esetek közel felében halálhoz vezet.

Amynek szerencséje volt, mivel időben kórházba került és nem tapasztalt magán súlyos tüneteket. Infúzióval helyreállították a szervezete elektrolit-háztartását, gyakorlatilag átmosták a veséjét. Hat hétre letiltották az edzéstől, és utána is csak fokozatosan mert visszatérni a fitneszterembe. Saját bevallása szerint az első intenzívebb órája után, ami egy bokszedzés volt, napokig monitorozta a vizeletét. Most, egy évvel később pedig teljesen egészséges.

Nem a kezdő sportolók betegsége

A rhabdomyolysis ugyan nem túl gyakori, de érezhetően megugrott az esetek száma, mióta az elmúlt években népszerűvé váltak a magas intenzitású mozgásformák. Érdekes módon a betegség általában nem a kezdő sportolóknál alakul ki, hanem azoknál, akik már régebb óta edzenek, tehát jó fizikummal rendelkeznek, de túllépik saját testük határait. Éppen ezért a szakértők mindenképp azt tanácsolják, hogy figyeljünk szervezetünk jelzéseire és vegyük azokat komolyan.

Ha egy új edzésformát próbálunk ki vagy nehezebb súllyal kezdünk el dolgozni, legyünk óvatosak! Ha picit kifulladunk és az utolsó néhány ismétlést már nehezebben tudjuk elvégezni, az még belefér. De ha nyilalló vagy éles fájdalmat érzünk az izmainkban, akkor hagyjuk abba. Ha fáradtak, kimerültek vagyunk, tartsunk hosszabb szüneteket a gyakorlatok között, adjunk magunknak több időt a regenerációra.