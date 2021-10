Minden kezelés, orvosi vizsgálat, beültetés ingyenes. A drága injekciók is háromszáz forintba kerülnek - mondta lapunknak egy petesejt-beültetésre váró páciens arról, hogy milyen markáns változásokat tapasztalt a budapesti Kaáli Intézetben októberben, az "államosítás" után. A negyvenéves hölgy az ötödik beültetésére készül, hármat fizetősen, egyet államilag támogatva végeztek neki az intézetben, még a járvány előtt. Azt mondja, örül az ingyenességnek, de sajnos neki ez lesz az utolsó beültetése, mert az egyre kedvezőtlenebb leleteik miatt - orvosi javaslatra - a férjével úgy döntöttek, hogy öt év lombikozás után többet nem próbálkoznak.

Magyarországon átlagosan évi kétezer baba születik mesterséges megtermékenyítéssel. Fotó: Getty Images

Csúszás az állami átvételnél

A Kaáli Intézet egyike volt annak a hat magánszolgáltatónak, amelyekről még 2019 karácsonya előtt jelentette be a kormány, hogy állami finanszírozásba veszi őket. Fél évvel később az összes meddőségi ellátást kizárólagos állami hatáskörbe vontak. Így a fizetős magánellátások gyakorlatilag megszűntek, legalábbis 2022. július elsejétől Magyarországon kizárólag az állami meddőségi klinikákon lehet beültetést végezni. A sort a TritonLife Róbert Magánkórházzal folytatták: az állam az elmúlt hetekben megvette az egyik legnagyobb budapesti meddőségi centrumot. (Még kettő van magánkézben: a Versys és a Reprosys.)

A pandémia miatt a beültetések szüneteltek, fél éve indultak újra, már állami finanszírozásban. Az állami átvétel ugyanakkor nem sikerült zökkenőmentesen, a finanszírozásban csúszás volt tapasztalható, és nem a járvány miatt. Bár a kormány azt ígérte, hogy 2020. január elsejétől ingyenessé teszik a lombikprogramnál alkalmazott gyógyszereket és beavatkozásokat, az érintettek júliusig - illetve volt olyan intézet, ahol szeptemberig is - csak a korábbi szabályok szerint tudták felíratni és megvásárolni a gyógyszereiket. A vérvételeket, recepteket sem tudtak tb-re kiírni, mert OEP számokat még nem kaptak. Úgy tudjuk: a Róbertben is probléma volt, hogy az ígéretetekkel ellentétben hónapos csúszással, szeptember végére állt fel a finanszírozás. Itt arra biztatták az érintetteket, hogy várjanak még egy kicsit a kezelések elindításával, a gyógyszerek beszerzésével, hogy azok teljesen ingyenesek lehessenek számukra.

Várólisták: valódi probléma

Az államosítást sok kritika érte, többek között amiatt, hogy megnövekednek a várólisták, ezért sok pár, akiknek az idő a legfontosabb ellenfelük, külföldre mehetnek fizetős kezelésekre. Sajtóhírek szerint megsokszorozódtak a jelentkezések Magyarországról a csehországi és szlovákiai meddőségi klinikákon, ahol egy IVF kezelés jelenleg 2500-3500 euró (900 ezer - 1 millió 300 ezer forint) között mozog. Szintén visszatérő kritika, hogy az államosítás miatt megindul a meddőségi orvosok elvándorlása külföldre.

A várólistákkal kapcsolatban szakorvosok a HáziPatika.com-nak megerősítették, hogy biztosan hosszabb várólisták lesznek, hiszen minden beavatkozást az állami kézben lévő klinikáknak kell átvenniük. "Magyarországon évente 8 ezer ciklust (petesejt stimulációt) visznek végig a meddőségi központok. Ebből nagyjából 2 ezer volt a fizetős ellátás. Ezek most mind átmennek az ingyenes államiba, a kapacitások jelentősebb bővítése nélkül" - mondta egyikük. Az orvos elvándorlással kapcsolatban azt mondták, tudomásuk szerint sehol nincs ilyen probléma, viszont az intézetek nővéreinek 20 százaléka felmondott nyár végén.

Az egyik szakember kiemelte: a teljesítménykorlát eltörlése, vagyis hogy az állami klinikák volumenkorlát nélkül számolhatják el a beültetéseket, nem tekinthető valódi kapacitásbővítésnek. Ugyanakkor hozzátette: a magánellátásban is voltak várólisták. Az ő intézetében az államira hat-hét hónapot, a magánellátásra négy-öt hónapot kellett átlagosan várni, érzése szerint ez most egy-két hónappal hosszabbodhat meg, miután teljesen feláll az állami rendszer, de ebben még most sem látnak teljesen tisztán.

Páciensek szerint a várólisták hossza mellett a listák átláthatatlansága is legalább akkora probléma (volt). Vagyis az érintettek nem tudták, hogy milyen szempontok szerint és mikor ajánlja fel nekik az ingyenes állami kezelést egy magánklinikán a kezelőorvosuk. "Kétszer fizetősek voltunk, egyszer nem. Örültünk, hogy valahogy feljutottunk a regisztrációs listára, és nem kérdeztünk semmit" - mondta lapunknak egy harmincas pár, akik mindhárom esetben fél évet vártak a beavatkozásra.

Nincs tea, csak víz

A fiatal pár most tovább próbálkozik, egyelőre elégedettek az állami rendszerrel, igaz, a magánellátással is azok voltak. Elmondásuk szerint a Kaáliban az államosítás után mintha kevesebb páciens lenne, de lehet, hogy csak a járvány miatt máshogy logisztikáznak. Megjegyezték, hogy az intézet korábban 7-16 óra között volt nyitva, most csak 8-16-ig. A házaspár hölgytagja hozzátette, hogy a tüsző leszívás után már nincsen kisperec meg tea, mint korábban, csak vizet adnak. Ők a múlt héten voltak az intézetben, ebben az évben másodszor, akkor lesett be a tüszőleszívás előszobájába. Mindenki nagyon kedves és felkészült volt velük, talán egy picit kedvesebbek is, mint a magánellátásban - mondták.

Embriók tárolása: ellentmondásos információk

Az új szabályozás értelmében a klinikák kötelesek lesznek átadni a náluk tárolt embriókat és ivarsejteket. Ezzel kapcsolatban is akadnak furcsaságok. Cikkünk elején említett interjúalanyunk nyár elején levelet kapott a Kaálitól, hogy kívánják-e tovább tároltatni a lefagyasztott embrióikat, vagy semmisítsék meg ezeket, mivel szeptemberben lejár az egy éves tárolási idő. A probléma az, hogy ők nem tudták, egyáltalán vannak lefagyasztva embrióik. Annak idején aláírtak egy papírt, hogy az intézet tudományos kutatás céljára felhasználhatja az embriókat. De nem tudják, hogy hányat fagyasztottak le, és ebből hányat semmisítettek meg - mondták.

A levél hatására felkeresték a kezelőorvosukat, aki azt tanácsolta nekik, hogy még egyszer, "utoljára" vágjanak bele a fagyasztott embrió beültetésébe. Így is tettek. Egy másik intézetben arról értesültek a páciensek, hogy szeptembertől ingyenes a fagyasztott embriók tárolása, és ha mégis fizetni kell, majd szólnak nekik. Egy pár esetében mindez csak akkor derült ki, amikor "maguktól" bementek az intézetbe augusztusban, hogy befizessék az éves tárolási díjat. Mivel azóta nem szóltak nekik, úgy tűnik, nem kell fizetniük.

Kieső csoportok: fizetősre mehetnek

Az is elterjedt a sajtóban, hogy az állami átvétellel bizonyos csoportok ki fognak esni az állami ellátásból. Például a 45 év feletti nők, azok, akiknek nincs magyar TB-je, vagy akik öt beültetésen vannak túl. Meddőségi szakemberek azt mondták lapunknak, hogy ezek a csoportok csak az ingyenességtől esnek el, vagyis továbbra is lehetőségük van fizetős ellátásra az államilag átvett klinikákon, ha a leleteik megfelelőek. Enyhe könnyítés, hogy azok a 45. életévüket betöltött nők is ingyenesen igénybe vehetik a meddőségi eljárásokat, akiknek kezelése a járvány miatt leállt. Feltéve, ha a kezelésük előbb elkezdődött, mint a vészhelyzet 2020. márciusi kihirdetése.

A legfontosabb kérdés mégiscsak az, hogy milyen ellátási színvonal várható az állami ellátásban, illetve az államosítás ezen módjával valóban mérsékelhető-e a népességfogyás. Magyarországon 200 ezer pár küzd meddőségi problémákkal, nekik valószínűleg nagy segítség, hogy a kormány ingyenessé tette a meddőségi ellátásokat és gyógyszereket. A kormány szerint az intézkedésekkel akár több százezer forintot is spórolhatnak a rászoruló párok, és több mint 4 ezer újszülött jöhet világra 2022-re (jelenleg nagyjából évi 2 ezer baba születik mesterséges megtermékenyítéssel). Magyarországon a magáncentrumokon kívül mindössze 12 államilag támogatott helyen végeznek meddőségi beavatkozásokat, miközben becslések szerint 150-200 ezer párnak van rá szüksége. Összehasonlításképpen: a szintén 10 milliós lakosú Csehországban közel 40 ilyen centrum található, mindenféle finanszírozási formában.

Az ingyenesség hatalmas dolog, de nem minden

Az általunk megkérdezett páciensek és orvosok szerint az ingyenesség nagy dolog, de nem minden. Az orvosok szerint bővíteni kellene a kapacitást, több intézetre, orvosra, laborosra, ápolóra van szükség, hogy valóban csökkenjenek a várólisták. A páciensek szerint a meddőségi eljárások orvosi protokollján is lenne mit javítani. Sokan úgy érzik, a kezelés nem testreszabott, mert nem tárják fel a meddőség okait, hanem iparszerűen beültetnek. Az összetettebb laborvizsgálatok és bizonyos petefészek-stimulánsok például most sem ingyenesek. Ahogy egy orvos fogalmazott: a népességfogyás megállításához nem elegendő az ingyenes kezelés, növelni kell a humán reprodukció hatékonyságát is. Ehhez elsősorban innovatív, integrált klinikai kutatások és laborfejlesztések szükségesek.