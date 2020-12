Tényleg jobb alsónemű nélkül aludni?

Egyéni preferencia kérdése, ki hogy tud jobban aludni: pizsamában, vagy alsónemű nélkül, esetleg teljesen meztelenül, mondja Dr. Sherry A. Ross szülész-nőgyógyász, aki szerint abszolút biztonságos úgy szundítani, hogy nincs rajtunk alsónemű. Sőt, bizonyos esetekben ez szükségszerű is.

Az alsónemű viselésének két célja van: a védelem és a higiénia, teszi hozzá Dr. David E. Bank bőrgyógyász. A testünkre megfelelően illeszkedő, szellős anyagból készült darab segít éjszaka elvezetni az izzadságot és más nedvességet, nem mellesleg a vizelet-, illetve a menstruációsvér-szivárgást is megakadályozza. De kell-e azért felvennünk alsóneműt alváshoz, hogy komfortosan érezzük magunkat, és tiszták legyünk? Nem, adja meg a választ Dr. Bank.

A szakemberek szerint nem probléma, ha alsónemű nélkül alszunk. Fotó: Getty Images

Vizsgálatok szerint egyébként az emberek többsége szívesen mellőzi az alsóneműt alváskor, erre mutatott rá például az a 2019-es, 1000 fő megkérdezésén alapuló felmérés is, amelyet a Mattress Advisor megbízásából készítettek. A válaszadók 58 százaléka vallotta azt, hogy meztelenül pihen éjszaka, és az is kiderült, hogy több férfi mond nemet az alsóneműre, mint nő, valamint, hogy a fiatalabb korosztályban népszerűbb a pőre szundítás, mint az idősebbeknél. Ami a miérteket illeti, sokan a kényelmet jelölték meg fő okként, illetve azt, hogy így jobban tudnak pihenni. Dr. Ross úgy vélekedik, ez nem csoda: jócskán vannak ugyanis, akiknek kifejezetten kellemetlen alsóneműben aludni; úgy érzik, "be vannak zárva", viszketnek tőle stb. A nők tisztában vannak vele, milyen felszabadító levenni a melltartót egy hosszú, fárasztó nap után - nos, azok, akik nem szeretnek alsóneműt viselni alváskor, ugyanígy éreznek.

h i r d e t é s

Kevesebb fertőzés, több szex

Szükséges-e éjszakára melltartó? A témában írt cikkünket ide kattintva olvashatja.

Gyakori érv az alsónemű éjszakai "elhagyása" ellen, hogy az intim terület "pajzs" nélkül marad. Dr. Bank szerint azonban a genitális régió eléggé védett a külső elemekkel szemben - főleg akkor, ha meghagyjuk az intim szőrzetünket -, így amíg megfelelően tisztálkodunk odalent, addig nem lehet baj. Sok esetben egyébként pont az éjszakai alsónemű-viselés miatt kerülhet veszélybe az egészségünk: mint arra Dr. Ross rávilágított, a baktériumok és gombák a nedves, meleg helyeket szeretik, az alsónemű teremtette közegben tehát kifejezetten jól érezhetik magukat. Elszaporodásukra főleg akkor van esély, ha túl szoros vagy szintetikus anyagból készült darabokat (pl. csipke vagy szatén) választunk. Sőt: amennyiben emellé még izzadósak is vagyunk, a probléma csak súlyosbodhat a doktornő szerint. "A tanga különösen rossz választás, a kialakítása miatt ugyanis a vastagbélből származó baktériumok könnyedén bejuthatnak a hüvelybe, de akár a húgyhólyagot is elérhetik" - így a szülész-nőgyógyász.

Az alsóneműtől akkor is érdemes lehet elbúcsúzni éjszakára, ha az intim területen rendszeresen tapasztalunk irritációt, viszketést. "Alul semmiben" jobban szellőzik az érintett rész, és nem kínozza semmi zavaró tényező, így csökkenhetnek a tünetek. Dr. Ross arról is beszélt, a szexuális életre ugyancsak jó hatással lehet, ha hanyagoljuk az alsóneműt. "Azok a párok, akik meztelenül alszanak, sokkal nagyobb eséllyel szeretkeznek. Ha ezen logika mentén haladunk tovább, akkor ugyanez vonatkozhat az alsónemű nélkül alvókra is. A bőr-bőr kontaktus oxitocint szabadít fel, amely hormon az egymás iránti kötődésért felelős" - magyarázza a szakember. Nem mellesleg arról sem szabad megfeledkezni, mennyire kívánatos az a partner, akiről tudjuk, hogy semmit sem visel a pizsamája alatt...

Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni, hogy a spermiumok egészségét is kedvezően befolyásolhatja az éjszakai szabadság. Mint korábbi cikkünkben megírtuk, a szűk alsóneműk túl közel nyomják a heréket a testhez, ezáltal megnövekszik a hőmérsékletük, ami nem kedvez a spermiumoknak. És bár azt egyelőre nem bizonyították, hogy az alsóneműben való alvásnak is ilyen hatása lenne, a fentebb ismertetett káros következmények elkerülése érdekében nem árthat a férfiaknak alsónemű nélkül aludni.