Klimax: fontos intim kérdések

Mit tegyünk klimax idején?

A női szervezetben az élettani funkciók öregedésével számtalan kedvezőtlen változás indul el, melyek a csökkent hormontermelődéssel állnak szoros összefüggésben.

A menopauza során a szervezetben ugyanis kevesebb ösztrogén termelődik, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy egyre gyakrabban kínoznak bennünket a hőhullámok, hanem abban is, hogy az eddig akár csak hírből ismert hüvelyi fertőzések miatt is egyre gyakrabban kilincselünk a nőgyógyásznál. Illetve egyre kellemetlenebbek és fájdalmasabbak az intim együttlétek is. Lássuk, hogyan szállhatunk szembe ezekkel a panaszokkal!

A menopauza során a szervezetben kevesebb ösztrogén termelődik

Ne tűrjük csendben a klimaxot!

Mivel a hüvely pH-ja az ösztrogénszint csökkenésével változik, a nők intim védelmi egyensúlya megbomlik. A hüvely falának hámszövete elvékonyodik és sebezhetővé válik, ezáltal a hüvelyflóra a fertőzésekkel szemben védtelenebb lesz, és nedvesedése is csökkenhet.

Fontos tudni, hogy ez az állapot nem állandó és nem is gyógyíthatatlan. Sokan házi módszerekkel kísérlik meg enyhíteni a szúró, viszkető érzéssel járó tünetegyüttest, ám sem a babaolaj, sem a vazelin, sem a testápoló alkalmazása nem nyújt hosszú távon könnyebbséget, és még tovább károsíthatja a hüvelyflórát.

Tudta? A klimax mellett egyes gyógyszerek (például vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok) is okozhatnak száraz hüvelyi érzést, sőt a röntgensugárzás és a hormonkezelések is lehetnek ilyen hatásúak. A változókori intim panaszokra az egyik leghatékonyabb kezelési mód a helyileg ható hüvelyi ösztrogénpótló készítmények alkalmazása, illetve az orvos javasolhat szájon át szedhető hormonkészítményeket, természetes növényi eredetű szereket is. Panaszainkkal minden esetben keressük meg orvosunkat, aki segíthet megtalálni a legjobb módszert!

Intim higiénia a menopauza alatt

A tisztálkodáshoz a legjobb választás a kímélő, pH semleges tusfürdő, intim mosakodó. A lúgos szerek a hüvelybe kerülve ugyanis tönkretehetik az amúgy is gyenge baktériumflórát. A hüvelyflórát erősíthetjük a gyógyszertárakban és drogériákban recept nélkül kapható probiotikus kúpokkal, speciális tamponokkal.

Fontos, hogy mindig legyen külön törölközőnk, hordjunk pamutalapú fehérneműt, vizelettartási problémák esetén pedig a hétköznapi egészségügyi betétek helyett kifejezetten erre a célra kifejlesztett betéteket használjunk!

Hogy a szexuális élet is a régi legyen...

A változásokról, a változókorról és az azzal járó intim kellemetlenségekről mindig beszélgessünk őszintén partnerünkkel! A hüvelyszárazság és az aktus közbeni száraz érzet enyhítésére használjunk rövid ideig ható, vizes alapú hüvelyi síkosítókat közvetlenül az aktus előtt, de mindenképpen kerüljük a petróleumszármazékok használatát! Ne feledjük, hogy maga a szexuális együttlét is jótékony hatású lehet: egészségesen tartja a hüvelyt, mivel növeli a keringési aktivitást a kismedence területén.

Intim torna - kezdjük el időben!

A hüvelyi panaszok mellett a gátizom és a hüvelyizom gyengesége is kihathat általános közérzetünkre, szexuális életünkre, mely problémák egyik leghatékonyabb kezelési módja a gátizomtorna. Már a változókor kezdetekor érdemes elkezdeni edzeni ezeket az izmokat, hiszen egészen egyszerű gyakorlatokkal javíthatunk a kezdődő inkontinencián és szexuális életünkön - nemcsak a saját, hanem partnerünk örömére is!