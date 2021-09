Intim higiénia: minden nő tisztában van vele?

A női nemiszerv tisztán és egészségesen tartása speciális feladat. Bár generációkon keresztül úgy tartották, hogy ehhez elég napi egy-két hagyományos szappanos lemosás, a szakorvosok ma már ettől mindenkit óva intenek. Ahhoz, hogy a kórokozókkal szemben ellenálló hüvelyflóra egészséges - azaz enyhén savas pH-értékű - maradjon, megfelelő törődésre van szükség. Ha a mikroorganizmusok kényes egyensúlya felborul, a káros baktériumok és gombák kerülhetnek túlsúlyban a hasznos társaikkal szemben, ami könnyen fertőzések kialakulásához vezethet.

Megfelelő tisztálkodási rutin

Ahhoz, hogy a fertőzéseket elkerülhessük, fontos szabály, hogy az intim területek mosását nem szabad túlzásba vinni, mivel ezzel a természetes védőrétegétől fosztjuk meg. A hagyományos szappanok magas lúgtartalma megváltoztatja a hüvely savas kémhatását, ezért helyette használjunk kifejezetten intim mosakodószereket, vagy ahogy sok nőgyógyász javasolja, csak tiszta folyóvizet, hiszen a hüvely alapvetően öntisztuló szerv.

Az intim higiénia része, hogy minden székelés után öblítsük le a végbelünket. Ha erre nincs lehetőségünk - például a munkahelyünkön -, töröljük át a csap alatt megnedvesített papírzsebkendővel. Intim mosakodás után mindig használjunk törölközőt, hiszen a nedves felület kedvező környezetet nyújt a gombás fertőzéseknek. Az irrigálás (hüvelyöblítés) alapvetően kerülendő, csak bizonyos esetekben, orvosi javaslatra indokolt alkalmazni.

Körültekintő toaletthasználat

A toaletthasználatra az otthoni környezetben is figyelmet kell fordítani - például a WC-papírral mindig előröl hátrafelé töröljünk - azonban nyilvános helyen még inkább. Ebben az esetben vagy egyáltalán ne üljünk rá közvetlenül a deszkára, vagy előtte törüljük át alaposan egy antibakteriális törlőkendővel. Kerüljük illatosított és/vagy nedves WC-papírokat, illetve az illatosított intimbetéteket és tamponokat is. Ezek gyakran allergizálhatnak, ráadásul önmagukban is képesek felborítani a hüvelyflóra egyensúlyát. Menstruáció során fontos továbbá a tampont és az intimbetét rendszeres - napjában legalább 3-4-szeri - cseréje is.

A megfelelő tisztálkodási rutin kialakítása is kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

Ruhaválasztás

Ahhoz, hogy az intim területek ne fülledjenek be, és váljanak ezáltal a gombák szaporodására alkalmas ideális környezetté, válasszunk kényelmes, jól szellőző, pamut fehérneműket. Érdemes a végbél és a hüvely között bevágva csúszkáló tanga helyett inkább előnyben részesíteni a klasszikus fazonokat. Gondoskodjunk arról is, hogy edzés vagy strand után az átnedvesedett ruhadarabokat minél előbb cseréljük szárazra.

Fertőzések kezelése és megelőzés

Amennyiben az elővigyázatosság ellenére is gombás vagy bakteriális fertőzésünk alakul ki, segítségünkre lehetnek a patikában kapható, pH-érték alapú tesztek, amelyek támpontot adnak , hogy milyen kórokozó okozhatja az aktuális fertőzést. Gombás eredet esetén vény nélkül is elérhetőek olyan - például a klotrimazol nevű hatóanyagot tartalmazó - hüvelykapszulák, hüvelytabletták vagy krémek, amelyek hatékonyan képesek elpusztítani a kórokozó gombát.

Amennyiben bakteriális fertőzéssel állunk szemben, bevethetünk ellene olyan géleket, illetve hüvelykúpokat, amik segítenek visszaállítani az enyhén savas - a fertőzéseknek kialakulásának jobban ellenálló - pH-értéket. A hüvely természetes flórájában is megtalálható tejsavat - más néven lactobacillusokat - tartalmazó, a kórokozók visszaszorítására alkalmas készítmények között elérhetőek olyanok is, amelyek a tejsav mellett glikogént tartalmaznak. A glikogén táplálékul szolgál a hüvely egészséges működését biztosító baktériumok számára, így segíti azok szaporodását.

A hüvelyflóra regenerálására érdemes afertőzéskezelését követően, illetve bizonyos esetekben - például menstruációt követően vagy antibiotikumos kezelés után - megelőzésképpen is hüvelyi probiotikumot alkalmazni. Ezek a hüvelyben élő jótékony baktériumokat, a Lactobacillusokat (tejsavbaktériumok) pótolják vissza.

Amennyiben tüneteink pár napon belül nem enyhülnek, esetleg gyakran, néhány havonta visszatérnek, feltétlenül forduljunk nőgyógyászhoz!

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.