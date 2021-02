A prebiotikum szerepe a hüvelyflóra normál egyensúlyában

A hölgyek intim területeit savas kémhatás jellemzi - a hüvely pH-értéke normál esetben 3,8-4,5 körül mozog, azaz erősen savas kémhatású. Ez a hüvelyflórában található jótékony probiotikumoknak, az úgynevezett Lactobacillusoknak köszönhető, melyek a hüvelyváladék mikroorganizmusainak nagy részét alkotják. A Lactobacillusok által termelt tejsav biztosítja azt a kellően savas közeget, amiben ezek a védelmet biztosító baktériumok gond nélkül végezhetik a dolgukat, de a káros mikrobák és a hüvelybe esetleg bejutó kórokozók nem tudnak veszélyes mértékben elszaporodni. Ha minden úgy működik, ahogy kell, a közérzetünk is rendben van; az intim területek ránézésre is egészségesek, nem viszketnek, nem gyulladtak vagy pirosak, a hüvelyváladék átlátszó és szagtalan. Gond akkor van, ha valamiért az említett Lactobacillusok száma csökkenni kezd, és nem termelődik elegendő tejsav a hüvely savas pH-jának fenntartásához.

A túl szoros, nem jól szellőző fehérnemű könnyen felboríthatja a hüvelyflóra egyensúlyát.

Fotó: Getty Images

Ahány nő, annyi hüvelyflóra

A hüvelyflóra összetétele minden nőnél más és más a genetikai és immunológiai tényezőktől függően, de egyes környezeti és belső hatások is alakítják az intim területeken élő baktériumok arányát. Az egészséges nők szervezetében akár 5-8 különböző Lactobacillus-törzs is előfordul, így a hüvelyflóra összetétele egyéni, nem találni két teljesen egyformát belőlük. Az intim területek baktériumaránya az életkorral is változik: a serdülőkor előtt még nincsenek baktériumok a hüvelyben, majd a nemi érést követően az életmódunk és a hormonszintünk határozza meg a hüvelyflóránk alakulását. A magas ösztrogénszint például kedvez a Lactobacillusok szaporodásának, ezért amenstruációelső napjaiban (amikor az ösztrogénszint megemelkedik), a hüvely természetes védelme is magasabb, míg a változókorhoz közeledve (ahogy az ösztrogénszint fokozatosan csökken) egyre hajlamosabbak leszünk a különféle intim fertőzésekre. Ugyanígy a kismamák is, mivel a várandósság során a hüvely pH-juk lúgos irányba változik.

Mitől bomlik meg az egyensúly?

Ha a hüvely pH-értéke emelkedni kezd, azaz a savas közeg meggyengül, a fertőzést okozó baktériumok támadásba lendülnek - könnyebben megtapadnak és elszaporodnak a hüvelyben. Ez a hormonális változások mellett számos életmódbeli tényezővel is magyarázható. A gyakori nemi aktus (illetve partnercsere), valamint a hormonális és spermicid fogamzásgátlók gyengíthetik a savas közeget, de érdemes csínján bánni a különféle intim lemosókkal, illatosított tamponokkal, betétekkel, törlőkendőkkel, síkosítókkal is. A hüvelyzuhanyt pedig csakis indokolt esetben, szakorvos javaslatára alkalmazzuk, mert nagyon könnyen felboríthatja az intim flóra egyensúlyát.

Az sem véletlen egybeesés, hogy a hüvelyfertőzések gyakrabban jelentkeznek antibiotikum-kúra közben, illetve után - az egyéb megbetegedésre felírt antibiotikum ugyanis nemcsak az ártalmas, hanem a velünk élő, jótékony baktériumokat, többek között a hüvelyben található Lactobacillusokat is elpusztítja, így azok nem tudják fenntartani a hüvely savas kémhatását. Emellett gondot okozhatnak még a túl szoros, nem jól szellőző, műszálas anyagból készült fehérneműk, valamint az intim területek WC-használat utáni törlésének helytelen, hátulról előre történő módja. Ez utóbbi esetben a végbél tájékán előforduló baktériumok egy óvatlan mozdulat nyomán a hüvelybe kerülhetnek, ott pedig szaporodásnak indulhatnak.

Tápláljuk a minket szolgáló baktériumokat!

A kialakult fertőzések kezelése mellett fontos, hogy mihamarabb helyrebillentsük a hüvelyflóra egyensúlyát, és segítsük a Lactobacillusok újratermelődését. Ehhez hívhatjuk segítségül az úgynevezett prebiotikumokat - ezek a szervezetben lakó jótékony baktériumok (más néven probiotikumok, ilyenek többek között a Lactobacillusok is) táplálékául szolgáló egyszerű és összetett szénhidrátok, melyek elősegítik a probiotikus baktériumok megtapadását és elszaporodását. Prebiotikumokban bővelkedik például a zabpehely, az alma, a dió, az étcsokoládé, a hüvelyesek (vörös lencse, csicseriborsó, bab), afokhagymaés egyéb hagymafélék, az articsóka, a csicsóka és a banán - ezekből ajánlott rendszeresen fogyasztani, hogy hüvelyflóránk mihamarabb visszanyerhesse és hosszú távon megtarthassa egészséges, savas közegét. Szükség esetén a vény nélkül kapható, tejsavas készítményeket (hüvelykrémet, kúpot) is bevethetjük a hüvelyflóra regenerálása érdekében.

Mindennapi praktikák

A női hüvely természetszerűleg öntisztuló szerv, ám egészséges állapotának megőrzését több praktikával is segíthetjük - részletek itt.

Az életmódunkat és a tisztálkodási szokásainkat is érdemes felülvizsgálnunk. Ha túl stresszesen telnek a mindennapjaink, sajátítsunk el valamilyen hatékony stresszoldó technikát, vagy forduljunk szakemberhez, például pszichológushoz. A műszálas fehérneműket cseréljük természetes anyagból készült darabokra, és ne vigyük túlzásba az intim mosakodást, hagyjuk, hogy a hüvely maga végezze el az öntisztító folyamatokat - bőven elég, ha a külső területeket öblítjük le tiszta vízzel fürdés közben. Fogamzásgátló megoldásként válasszuk a gumióvszert, ami amellett, hogy véd a nemi betegségek ellen, megakadályozza, hogy a lúgos kémhatású ondó felborítsa a hüvely savas közegét. Az intim együttlétek után mindig látogassunk el a mosdóba, így a vizelettel együtt a nem kívánatos baktériumok is kiürülhetnek. Rendszeresen visszatérő intim fertőzések esetén pedig ne halogassuk a nőgyógyászunk felkeresését, mert minél hamarabb kérjük szakértő segítségét, annál hamarabb inthetünk búcsút a kellemetlen tüneteknek.