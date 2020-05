Meglepő, kik szenvednek jobban a karantén miatt

Mennyire zárkózott? Töltse ki tesztünket! 18 életszerű szituációt vázolunk ön elé, válaszoljon őszintén a kérdésekre, tesztelje magát! Részletek itt.

Biztosan mindenki hallott már a személyiségtípusok extrovertált és introvertált csoportra való felosztásáról. Az extrovertált ember a külvilág felé forduló, társaságkedvelő, könnyen barátkozik, imádja a különféle izgalmas programokat, és nem szeret a négy fal között ülni. Ezzel szemben az introvertált befelé forduló, kiválóan viseli az egyedüllétet, nincs igénye arra, hogy folyton társaságban vagy a középpontban legyen, és nem kenyere a sok beszéd.

Az említett jellemvonások alapján sokak számára logikusnak tűnik, hogy az elvágyódó extrovertáltak azok, akiket jobban megvisel a karantén miatti bezártság, míg az introvertáltak lubickolnak az új, elszigetelt világban. Ezt a népszerű tévhitet oszlatta el egy friss kutatás, amit egy virginiai kutatóintézet, a Greater Divide készített.

Ezért könnyebb az extrovertáltaknak

A szakemberek ezer amerikait kértek arra, hogy töltsenek ki különféle személyiségteszteket, köztük egy olyat, amely alapján el lehetett dönteni, extrovertált vagy introvertált személyiségek-e. Jelölniük kellett egy állítás igazságtartalmát is, ami így szólt: "a COVID-19 negatív hatással van a mentális egészségemre." A válaszok kiértékelése után meglepő eredmény született. Az introvertáltak voltak azok, akik több, a mentális egészségüket érintő problémát tapasztaltak a járvány kirobbanása óta.

Az extrovertáltak jobban érzik magukat a karanténban. Fotó: Getty Images

Korábbi kutatások egyébként érdekes magyarázatokkal szolgálhatnak arra a megállapításra, hogy az extrovertáltak miért erősebbek mentálisan a karantén alatt. Számos tanulmány kimutatta például, hogy sokkal jobban kezelik a pszichét érintő stresszfaktorokat. Egy, a Journal of Personality című szaklapban 2008-ban megjelent kutatás rávilágított, hogy rendkívül erős kapcsolat van az extrovertált személyiségek és a pozitív életszemlélet között, még akkor is, ha nem vesszük figyelembe a társaság iránti természetes vonzódásukat. Egyszerűbben fogalmazva: az extrovertáltak pozitívabb egyéniségek, mint az introvertáltak, és nem azért, mert szeretnek közösségben lenni.

Egy másik kutatás szerint az extrovertáltak helyzetét az is megkönnyíti, hogy több ismerősük, kapcsolatuk van a közösségi médiában. A tanulmány írói leszögezték: "a közösségimédia-oldalak felhasználói képesek az online világba is átvinni offline személyiségüket", ami segíti őket abban, hogy sokakkal kapcsolatban maradjanak, még akkor is, ha hosszú időre el vannak zárva az emberektől.

Mit mond a Big Five?

A Greater Divide ugyancsak megvizsgálta, mely más módszer alapján csoportosított személyiségtípusoknál idézett elő a legnagyobb valószínűséggel mentális problémákat a karantén. Az analízishez az úgynevezett Big Five személyiségmodellt alkalmazták, amelynek lényege, hogy a különböző személyiségjellemzők faktoranalitikus rendezése szerint öt faktorcsoportba sorolhatóak. Ezek a következők: extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, kultúra/intellektus, érzelmi stabilitás. A szakemberek úgy találták, a barátságosság és a lelkiismeretesség csoportba tartozók voltak a legellenállóbbak mentálisan, a legsérülékenyebbeknek pedig az érzelmi stabilitás tagjai bizonyultak.

