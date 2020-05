Ezért visel meg ennyire a bezártság

Az elmúlt hetekben sokan alig tettük ki a lábunkat otthonról, mégis kimerültebbnek érezzük magunkat mentálisan, mint a koronavírus előtti időszakban. Ennek egyik lehetséges oka, hogy bár az új helyzetekhez a legtöbben képesek vagyunk alkalmazkodni, ez a járvány az életünk minden területét érintette - nem kis változásokat hozva magával, ami jelentős stresszt eredményezhet.

Az otthoni munkavégzés nehézségei

Aki például home office-ban dolgozik, sokszor nemcsak azzal néz szembe, hogy az irodából az otthonába tevődött át a munkavégzésének helye, hanem még ezernyi más dologgal is. Például kiderülhet, hogy nem elég stabil az internetkapcsolata a videohívásokhoz, kisgyerek mellett nem tudja produktívan ellátni a munkáját, vagy éppen a házimunka sokkal több idejét veheti el, mint gondolta.

A TheHealthy.com által megkérdezett házasság- és családterapeuta, Joanell Serra szerint az lehet a megoldás, ha az egyik szülő fizetett szabadságot vesz ki - amennyiben ez lehetséges -, hogy a gyerekekkel tudjon foglalkozni. A házimunkát pedig ebben az időszakban erősen ajánlott felosztani egymás közt a szülőknek.

Pénzügyi bizonytalanság

Egy 2015-ös felmérés is megerősíti azt a nagy igazságot, hogy az anyagiak mindig is a fő stresszforrások egyikének számítottak, az aktuális gazdasági helyzettől függetlenül, ám a jelenlegi helyzetben még fokozottabban annak számítanak.

Az állásunk elvesztése, a számlák fizetése, illetve a befektetéseink sorsa miatt érzett szorongás igencsak megviselhet minket mentálisan. Janet Civitelli pszichológus és karrier coach szerint a megoldás az lehet, ha jól informáltak maradunk, illetve meghatározunk egy költségkeretet, amihez tartjuk magunkat. Ez még a jelenlegi bizonytalan helyzetben is megnyugtató lehet.

Emberi kapcsolatok

Bárkivel előfordulhat - főleg a mostani helyzetben -, hogy bármennyire szereti is a családját, a nonstop összezártságban már nagyon úgy érzi, mindenkiből elege van. A szakértők azt javasolják, beszélgessünk rendszeresen olyan emberekkel, akikkel nem élünk együtt - hívjuk fel őket, videotelefonáljunk velük, vagy hívjuk segítségül a közösségi médiát.

Azonban ez utóbbival ajánlott vigyázni, ugyanis a céltalan görgetés, illetve a friss hírek folyamatos figyelése is elfáraszthat minket lelkileg, és növelheti a szorongást. Segíthet, ha csak megadott időszakonként nézünk rá a Facebookra, és az is, ha néha letesszük a kütyüjeinket.

Szorongás a jövő miatt

Vannak, akik attól tartanak, hogy bármikor megfertőződhetnek az új koronavírussal - ezek a félelmek rengeteg energiájukat emésztik fel. Katie Heeran terapeuta azt tanácsolja, hogy ne arra fókuszáljunk, amit nem tudunk ellenőrzésünk alatt tartani, hanem arra, amit igen - és ez a higiéniai szabályok betartása, mindenekelőtt a rendszeres kézmosás.

De persze nemcsak a lehetséges megfertőződéstől tartunk, hanem sokan attól is, hogy vajon meddig tart a bezártság, és hogy összességében mit hoz majd a jövő. A szakértők szerint a mozgás oldhatja ezt a szorongást, de segíthet depresszió esetén is. Sőt, jobban is fogunk aludni, ha nem a kanapén ücsörgünk egész nap.

