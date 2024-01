Lengyelországban vénymentessé tennék az esemény utáni tablettát

Kora délelőttre a felhős tájakon is csökken a felhőzet, és a felhőátvonulások mellett a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Az északkeleti tájakon azonban a nap nagyobb részében továbbra is több lehet a felhő. Elvétve előfordulhat zápor. A nyugati, északnyugati szél sokfelé lesz erős, viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8, 13 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 0, +8 fok közé hűl le a levegő. A frontérzékenyek tünetei ma sem enyhülnek, a tegnapi kettős fronthatás után a mai napot hidegfronti hatás dominálja.