Tetvek is lehetnek a szakállban

Az elmúlt évek során ismét nagy divat lett szakállat növeszteni - sok férfi viseli büszkén, aminek több oka lehet. Egyesek azért szeretik, mert karaktert ad az arcuknak, vagy mert segít elrejteni a vékony állkapcsot. Sokan pedig úgy vélik, hogy egy jól megválasztott szakállfazon férfiasabb, vonzóbb megjelenést kölcsönöz viselőjének.

Kényes arcszőrzet

Ha viszont nem ápolják és tisztítják megfelelően, a szakáll nemcsak igénytelenséget sugall, hanem a baktériumok melegágyává is válhat. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a szakáll, sőt akár egy kis borosta is tartalmazhatja az amúgy a székletben megtalálható Enterococcus spp nevű baktériumot. Ezt egy brit kutatás eredménye is igazolta: a tudósok által vizsgált szakállasok 47 százalékának arcszőrzetében jelen volt ez a baktérium.

A szakáll nagy odafigyelést igényel (Fotó: 123rf)

Előfordul hát, hogy még a leggondosabb ápolás ellenére is kellemetlen és egészségtelen dolgok "költöznek" a szakállba - lássuk, mik ezek, és mit lehet tenni ellenük!

Tetvek

Szürkésbarna színű, szezámmag nagyságú, viszketést okozó élősködők, amelyektől vény nélkül kapható tetűirtó szerekkel vagy arcszőrzetünk leborotválásával szabadulhatunk meg.

Staphyllococcus baktériumok

A Staphyllococcus baktériumok rendkívül veszélyesek lehetnek, különösen az MRSA szuperbaktérium, amely nemcsak kórházi fertőzések kapcsán jelent veszélyt, hanem a teljesen egészséges szervezetre is komoly kockázatot jelenthet.

Ezek a baktériumok a hajhagymáknál is fertőzést okozhatnak, amelynek következtében a bőr kipirosodik, megduzzad. Ha erre gyanakszunk, mossuk át alaposan samponnal a szakállunkat. Súlyosabb esetben az orvos antibiotikumos kezelést is javasolhat.

Korpa

Nemcsak a hajunk korpásodhat, hanem a szakállunkon is megjelenhetnek apró, fehér képződmények, amelyeket viszketés és a bőr kipirosodása is kísérhet. Korpásodás elleni sampont alkalmazhatunk a szakállunkon is, amely segíthet eltüntetni a korpát.

Benőtt szőrszálak

Rendkívül kellemetlen, amikor viszkető és fájdalmas kis piros csomók jelennek meg a bőrön. Ezeket benőtt szőrszálak is okozhatják - ne piszkáljuk őket, idővel maguktól is elmúlnak. Amíg a bőrünk gyógyul, ajánlott borotválkozás helyett inkább csak szakállvágót használni a formára igazításhoz, trimmeléshez.

