Nyáron megváltozik a pénisz mérete

Az egyik legnagyobb nemzetközi közösségi fórumon a napokban tette fel egy férfi az első hallásra kissé bizarr kérdést, miszerint mások is tapasztalták-e, hogy a nyári hónapokban a hőség hatására megváltozik a péniszük mérete. A meglepő kérdésre szinte záporoztak a válaszok, amelyekből kiderült, hogy a jelenséget bizony a kérdezőn kívül is sokan tapasztalják. Sőt voltak, akik nem csak arról számoltak be, hogy a hőhullámok idején péniszük nagyobbnak tűnik, hanem arról is, hogy ezzel párhuzamosan az erekciójuk is sokkal tartósabb.

A nyári pénisz tényleg létezik

A jelenség nemcsak városi legenda, az úgynevezett "nyári pénisz" létezését orvosok is megerősítették. Dr. Dudley Danoff urológus a Daily Mailnek azt mondta, a méretváltozást valószínűleg az okozhatja, hogy a forróság hatására a pénisz véredényei is kitágulnak, ezáltal pedig a nemi szerv is nagyobbnak tűnhet. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a pénisz mérete valójában időjárástól függetlenül változatlan, csak a véredények mérete változik, ez okozza az "érzéki csalódást".

Az internet másik felkapott témája néhány napja az úgynevezett "pisiorgazmus" volt, melynek lényege, hogy a nők visszatartják a vizeletüket a végsőkig, majd eksztatikus élményt élnek át, miközben könnyítenek magukon. Ez viszont veszélyesebb lehet, mint gondolnánk. A részleteket korábbi cikkünkben olvashatja el.

