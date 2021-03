A pisiorgazmus ezért veszélyes

Egyesek azt állítják, hogy orgazmust lehet átélni már egy hagyományos vécéhasználattal is. Legalábbis a nőknek, akik a "peegasm", vagyis a pisiorgazmus kifejezést használják erre a jelenségre. Ennek lényege, hogy a vizeletet addig tartják vissza, ameddig csak tudják, majd amikor kimennek pisilni, orgazmushoz hasonló extázist élnek át. A szakemberek azonban óva intenek ettől az őrülettől, ami fájdalmas húgyúti fertőzéseket és vesekárosodást eredményezhet.

Veszélyes, ha ráülünk a nyilvános WC-re? A nyilvános toalettre legtöbben csak úgy ülnek rá, ha előtte WC-papírt vagy ülőketakarót tesznek maguk alá. Ez azonban a szakemberek szerint nem véd a fertőzésektől. Kattintson! h i r d e t é s

Az interneten több fórumban is előkerült a téma, az élményt átélt nők pedig nagyjából egyetértettek abban, hogy a peegasm az egész testen átfutó borzongást vált ki, amely bár intenzív volt, mégsem hasonlítható az orgazmushoz.

Miért esik jól a pisilés?

A jelenségnek van orvosi magyarázata, és tulajdonképpen semmi meglepő nincs abban, hogy a pisilés után kielégültnek érezzük magunkat. Bármilyen fiziológiai szükséglet - legyen szó vizelésről, székelésről, evésről vagy alvásról - befolyásolja az idegrendszer izgalmi szintjét. A szervezet így ösztönöz arra, hogy a számára egészséges működés feltételeit biztosítsuk: például vigyünk be pluszkalóriát, vagy engedjük ki a húgyhólyagunkat már-már szétfeszítő vizeletmennyiséget.

Veszélyes lehet visszatartani a vizeletet

A vegetatív idegrendszer - ami az akaratlan mozgásokért felelős - nyugalmi állapotban ellazítja a húgyhólyag izmait, a húgycsövet pedig összeszorítja, hogy a vizelet ne cseppenhessen el. Ebben a hormonrendszer is segíti, adrenalin, illetve a boldogsághormonnak is hívott dopamin termelésével. Vizeléskor ezeknek a hormonoknak a termelődése is megváltozik, és minél tovább tartottuk vissza, a hormonális változás is annál drasztikusabban jelentkezik. Az viszont valóban nehezen elképzelhető, hogy a jelenség az orgazmushoz hasonló intenzitású érzést váltson ki.

Ezért veszélyes visszatartani a vizeletet

Egy felnőtt ember hólyagűrtartalma nagyjából fél liter, azaz körülbelül ennyi folyadékot tud eltárolni a húgyhólyagunk azelőtt, hogy jelzést küldene az agynak a vizelési ingert előidéző jelért. Visszatartása azonban komoly veszélyeket rejt. A vizelet ugyanis a bennünk képződött salakanyagok vízoldékony formája, és ha hosszasan nem ürül ki, táptalaja lehet bakteriális fertőzéseknek, és a vesét is megterheli, akár károsíthatja is.

Egészséges anyagcsere-működés esetén egy átlagos felnőtt ember naponta hét-nyolc alkalommal látogatja meg a vécét, ilyenkor alkalmanként 150-500 ml folyadék távozik. Persze, ha több folyadékot fogyasztunk, többször is kell kimennünk, a vízhajtó hatású kávé vagy alkohol miatt pedig akár tíznél is többször kívánkozhatunk a mellékhelyiségbe.

Forrás: Daily Mail