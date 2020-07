A legmeglepőbb tények a péniszről

A legkülönösebb érdekességeket a brit egészségügyi szolgálat (NHS) gyűjtötte össze egy cikkben. Lássuk tehát, mit nem tudunk, vagy mit tudunk rosszul esetleg a péniszről.

A pénisz is eltörhet

Ha az erektált pénisz - jellemzően egy hevesebb szexuális aktus közben - hirtelen és erőteljesen meghajlik, akkor akár el is törhet. Bár csontok nem találhatók a hímvesszőben, a merevedés közben vérrel feltöltődő kötőszöveti tok azonban valóban eltörhet, elrepedhet. A traumát tünetként roppanó hang, majd az erekció gyors elmúlása, illetve a pénisz sötét elszíneződése jelezheti, ahogy a vér elszökik a kötőszöveti tokból. Rendkívül fájdalmas sérülésről van szó, ugyanakkor szerencsére csak ritkán fordul elő. Az esetek mintegy egyharmada akkor következik be, ha szex közben a nő van felül lovaglópózban. Maga a törés rendszerint annak következménye, ha a pénisz véletlenül kicsúszik a hüvelyből, és így a partner hirtelen ránehezedő súlya alatt meghajlik. Az állapot azonnali orvosi kezelést igényel, máskülönben a szerv tartós eldeformálódásához, valamint erekciós zavarok kialakulásához vezethet.

A kisebb péniszek arányosan többet növekszenek erekció során. Fotó: Getty Images

Éjszakánként több erekció is történik

Átlagosan egy egészséges férfinek három-öt merevedése van egy teljes éjszakaialvássorán, az erekciók pedig egyenként 25-35 percig tartanak. Gyakori, hogy a férfiak reggel merev pénisszel ébrednek, ami valójában az éjszakai erekciósorozat utolsó epizódja. Hogy azonban pontosan mi áll a jelenség hátterében, egyelőre nem teljesen egyértelmű az orvostudomány előtt sem. Egyes tanulmányok szerint szoros kapcsolatban áll a REM-fázissal, az alvás azon fázisával, amikor az álmodás is a leggyakoribb. Bármi is legyen ugyanakkor a kiváltó ok, abban a legtöbb orvos egyetért, hogy az alvás közbeni merevedések annak a jelei, hogy minden a legnagyobb rendben van a férfiassággal.

A pénisz méretének nincs köze a lábmérethez

A közkeletű feltevés, miszerint a cipőméret arányos a pénisz hosszához, valójában nem több egyszerű mítosznál - derült ki egy, a British Journal of Urology International című folyóiratban 2002 októberében közzétett tanulmányból. A University College London kutatói több mint száz férfi péniszének hosszát mérték le, beleértve tinédzsereket és nyugdíjasokat egyaránt. Az átlagos péniszhossz ebben a vizsgálati csoportban 13 centiméter volt félig erektált állapotban, míg az átlagos brit férfi cipőméret 43-as. Ezzel együtt a kutatók nem találtak kapcsolatot a két mutató között.

Kis pénisz, nagy erekció

A rövidebb, kisebb péniszek arányosan nagyobb növekedésen esnek át merevedés során, mint a hosszabbak. Ez a következtetése egy 1988-as, a Journal of Sex Research című folyóiratban megjelent kutatásnak. A szerzők 2770 férfi péniszének vizsgálatával jutottak arra az eredményre, hogy a kisebb péniszek átlagosan 86, a nagyobbak viszont csupán 47 százalékkal növekednek meg az erekcióval. Magyarán az ernyedt állapotban fennálló differencia jelentős részben eltűnik, amikor elérkezik az idő a szexre.

A pénisz nem egy izom

Dacára a népszerű elképzelésnek, az úgynevezett szerelemizom egyáltalán nem tartalmaz izmokat. Nem véletlen, hogy a férfiak nem is tudják különösebben mozgatni erekció közben. Sokkal inkább egy szivacshoz lehet hasonlítani a péniszt, amely szexuális izgalom hatására megtöltődik vérrel. A vér ilyenkor két cilinder alakú járatban telítődik, ami a hímvessző megduzzadásához és megkeményedéséhez vezet. Éppen ez a duzzanat zárja el azokat a visszereket is, amelyek egyébként a vér elszállításáért felelnek a szervből. Amikor az erekció elmúlik, az artériák a két járatban ismét beszűkülnek, lehetővé téve a vér szabad kiáramlását a péniszből.