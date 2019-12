A görbe pénisz rákra is utalhat

A kor előrehaladtával a pénisz egyre görbébb lehet. Ez egy természetes folyamat, amely normál esetben nem okoz egészségügyi problémát, egy friss kutatás eredményei most mégis aggodalomra adhatnak okot. Egyrészt a túl nagy, körülbelül 30-60 fokos görbület a Peyronie-kór egyik tünete is lehet, másrészt - és erre derült fény a kutatás során - akár különböző rákos megbetegedésekre is utalhat.

"Az ívelt pénisz elég gyakori, az életkor előrehaladásával pedig akár fokozódhat is a görbület, de azt is fontos tudni, hogy komoly betegségek tünete is lehet" - magyarázta Dr. Matthew Mintz, a George Washington Orvostudományi Egyetem munkatársa. Majd hozzátette, hogy a pénisz görbülete ernyedten nem feltétlenül észrevehető, merev állapotban azonban már sokkal nyilvánvalóbb.

Mikor utal betegségre a görbület?

A Peyronie-kórt, azaz a pénisz görbületét a hímvessző kötőszövetének megvastagodása okozza. A betegség kialakulásának oka nem ismert, gyakran valamilyen péniszt ért sérülésből származik, de szakértők szerint a betegségre való hajlam örökletes is lehet. A görbület miatt nehézkessé, esetenként lehetetlenné válik a férfi részéről a szexuális aktus. Súlyosabb esetben a hímvessző merev állapotban teljesen rásimulhat a hasfalra - ekkor már nyugalmi állapotban is látszik a görbület. Az elváltozás egyébként néha magától gyógyul, ám akár műtéti beavatkozásra is szükség lehet.

Rákot is jelezhet

Egy 1,5 millió férfi körében végzett friss kutatás szerint a Peyronie-kór 40 százalékkal növelheti a hererák, 29 százalékkal a melanoma és 40 százalékkal a gyomorrák kockázatát. A kutatók egyik sejtése szerint a Peyronie-kórért felelős gén okozhatja a tumorok kialakulását is. Éppen ezért a szakértők azt javasolják a Peyronie-kórban szenvedő férfiaknak, hogy rendszeresen járjanak el különböző rákszűrésekre.

Forrás: Daily Mail