Milyen is az átlagos pénisz?

Sok férfi túl kicsinek tartja a saját péniszét, ez pedig időnként komoly önértékelési problémákat és szorongást is okozhat A szakemberek szerint ennek oka az egyre terjedő, könnyen elérhető pornó, az egyre több és egyre agresszívebb pénisznövelő-reklám pedig tovább fokozza ezt a szorongást. Ám a félelemnek legtöbbször nincs valós alapja, és a nőket sem nagyon érdekli, hogy a partnerük mekkora szerszámmal rendelkezik.

Teszt Mennyire sikerül kielégítenie párját? Tesztünkből megtudhatja!

Egy, a British Journal of Urology International című szaklapban megjelent kutatásból kiderült, hogy a nők nagy többsége (a megkérdezettek 85 százaléka) elégedett volt a párja méreteivel, a válaszadó férfiak közel fele úgy gondolta, túl kicsi a pénisze. Más kutatásokból pedig az derült ki, a nőket nem igazán a pénisz hossza érdekli, sokkal inkább a vastagsága - ezt ugyanis fontosabbnak tartják a szexuális kielégülés szempontjából.

Sok férfi aggódik saját pénisze mérete miatt

A "túlságosan kicsi" pénisz azonban meglehetősen ritka. Bár egyre többen fordulnak plasztikai sebészhez azt remélve, hogy műtéti úton megnövelhetik a férfiasságukat, a szakemberek azonban a legtöbbször igyekeznek mindenkit lebeszélni erről. A Journal of Urology című szaklapban megjelent tanulmány alapján a szakemberek akkor tartanak egy péniszt kicsinek, ha ernyedt állapotban 4 centiméternél, erektált állapotban pedig 7,5 centiméternél kisebb. Csak azoknál javasolják a műtétet, akik hasonló méretekkel rendelkeznek.

Mekkora tehát az átlagos férfi nemi szerv? Erre már a 19. században is kíváncsiak voltak, az első erről szóló tanulmány ugyanis 1899-ben jelent meg. Az elmúlt években végzett és publikált kutatások alapján ernyedt állapotban 7 centiméter és 10 centiméter, erektáltan pedig 12 centiméter és 14 között van. Azt is megállapították, hogy az ernyedt és az erektált méret között nincs összefüggés.

A szakemberek egy érdekes tényre is felhívják a figyelmet: a nézőpont fontosságára. Ha ugyanis egy férfi a saját péniszét méregeti, mivel felülről nézi, jóval kisebbnek látja, mintha oldalról vagy egyenesen szemlélné. A pornófilmekben feltűnő hatalmas szerszámoknál is gyakran vetnek be "trükköket", így ezekre egyáltalán nem szabad irigykedve nézni...