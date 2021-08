Vérző sebek: így lássuk el őket

A seb a test szöveteinek külső hatásra, mechanikus okból bekövetkező folytonossági hiánya. Vérzéssel és fájdalommal jár, osztályozható elhelyezkedése, alakja, mélysége vagy keletkezésének oka szerint is .

Az általános sebkezelés lépései

esetén először távolítsuk el a ruhát a seb környékéről. Mivel a sebnyílás megnyitja a kaput a kórokozók felé is, a vérzés csillapítása után fertőtlenítsük a sebet jódos vagy alkoholos lemosással, ezek után pedig fedjük be steril kötéssel. Nagyobb vérzés esetén szükség lehet nyomókötés felhelyezésére is. Fontos, hogy ne nyúljunk a sebbe kézzel vagy nem steril eszközzel, ne helyezzünk bele tampont vagy vattát, ne öblögessük vízzel és ne kenjünk rá semmilyen kenőcsöt, mert ezzel elfertőzhetjük a sérülést.Aza seb tisztítása, a sebalap kimetszése, a sebzárás. Amennyiben a sérülés nagyon súlyos a fertőtlenítés után a sebellátás helyi érzéstelenítésben vagy altatlásban folytatódik. A sebtisztítás során a sebet hidrogénperoxid-oldattal átöblítik, a sebet és környékét fertőtlenítik. A következő lépés a, melynek során a seb széleit kimetszik, miközben ügyelnek rá, hogy a lehető legkevesebb ép szövetet távolítsák el.