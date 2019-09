Tíz ok, ami miatt fájhat a feje

Számos körülmény, előzmény, betegség állhat a kellemetlenkedő, vagy az életét is megkeserítő, migrénes jellegű, rohamszerű, állandósult vagy visszatérő fejfájás hátterében. Nézzünk néhány gyakoribb okot!

1. Stressz Mind a migrénes jellegű, mind a tenziós magánéleti gondok, a folyamatos feszültség, a szorongás, az elégedetlenség, a sértettség stb. kiválthat.

2. Tartáshibák, gerincproblémák A nyaki gerincszakasz degeneratív elváltozásai, a meszesedés, a kopás, a nyakizmok görcse is gyakori oka a fejfájásnak. Mind a migrénes jellegű, mind a tenziós fejfájás hátterében gyakran áll a civilizáció egyik legnagyobb átka, a stressz, amelyet mind a munkahelyi, mind a magánéleti gondok, a folyamatos feszültség, a szorongás, az elégedetlenség, a sértettség stb. kiválthat. Ez utóbbi kialakulásában a stressz, a mozgásszegény, ülő életmód miatt kialakult rossz testtartás is szerepet játszik.

3. Koffein A kávéval, teával, kólával bevitt koffein kétféleképpen is előidézhet fejfájást: egyrészt úgy, hogy alkalmanként túl sokat fogyaszt belőle, ami megzavarja az alvási szokásait és vízhajtóként hat a folyadékháztartására is, másrészt, hogy valami ok miatt nem viszi be belőle a szervezetébe a megszokott napi adagot.

A stressz és a nem megfelelő étkezés is okozhatja

4. Ételek, italok Gyomorrontás bevezető tüneteként is felléphet fejfájás, sőt bizonyos táplálékok túlzott fogyasztása is kiválthatja, így például óvakodni kell a csokoládé, a tömény sajtok, a zsíros ételek, a vörösbor és általában az alkohol mértéktelen élvezetétől. A rendszertelen étkezés, az éhezés és ellenkezőleg, a gyors habzsolás is vezethet fejfájáshoz.

5. Kellemetlen körülmények Az emberi szervezet, az érzékeny idegrendszer fejfájással válaszolhat bizonyos körülmények okozta diszkomfort-érzésre, kiegyensúlyozatlanságra: így gyakran lép fel heves fejfájás levegőtlenség, szokatlan zaj, nehezen viselt, erős szag, gyors időjárás- vagy klímaváltozás esetén, túlhajszoltság, tartós kialvatlanság következtében.

6. Kiszáradás A folyadékháztartás kiegyensúlyozatlansága, a túl kevés folyadékbevitel, az ehhez kapcsolódó ásványi anyag- és sóhiány a szakemberek szerint az egyik leggyakoribb oka a nem betegséghez kapcsolódó fejfájásnak.

7. Fertőzések Számos esetben a fejfájás valamilyenaz arcüreggyulladás, a fogtályog, az agyhártya-, illetve agyvelőgyulladás tünete is lehet.

8. Nyomás változása Az állandósult magas vérnyomás-betegség ritkábban, az ingadozó, változó vérnyomás gyakrabban okozhat fejfájást. A bizonyos szembetegségekhez (például glaukómához) társuló fokozott szemnyomás a szemgolyó mögötti illetve a homloktáji területen okoz fájdalmat. Számos esetben a fejfájás valamilyen fertőzés következtében kialakult betegség kísérő jelensége.