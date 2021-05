Mit kell tudni a palliatív onkológiai ellátásról?

A palliatív ellátás célja az életminőség javítás és a fájdalomcsökkentés a súlyos, nagy fájdalmakkal járó esetekben, így például bizonyos onkológiai betegségeknél. Dr. Pádi Éva, a FájdalomKözpont onkológusa, az onkológiai fájdalmak csillapításának specialistája a palliatív ellátás lehetőségeiről és jelentőségéről beszélt.

A palliatív ellátás javítja az életminőséget, csökkenti a fájdalmat. Fotó: Getty Images

Nemcsak fájdalomcsillapítás, hanem komplex segítségnyújtás

Azok az emberek, akik komoly fájdalommal élnek onkológiai betegként, úgy érezhetik, nemcsak az érzéssel kell megbirkózniuk, de számos döntéshelyzettel is. Milyen kezelés segíthet a legjobban, milyen hatásokkal, mellékhatásokkal kell szembenézniük, melyik fájdalomcsillapító módszer hogyan működik, és hogyan illeszthetik bele mindezt a mindennapjaikba? A palliatív ellátás célja éppen az, hogy a gyakorlati segítségnyújtás mellett segítsen eligazodni ebben a nehéz élethelyzetben, és afájdalomcsillapításával jelentősen javítsa az életminőséget.

"Az onkológiai palliatív ellátás nem azonos azzal az ellátással - az úgynevezett kuratív kezelésekkel -, amiben a páciens a betegsége kapcsán részesül. Ugyancsak fontos megkülönböztetni a palliatív gondozást a hospice ellátástól, amelyre akkor kerül sor, amikor a gyógyító eljárások már nem segítenek, illetve amikor a beteg tudhatóan az utolsó hónapjait éli. A palliatív ellátás leggyakrabban párhuzamosan folyik a gyógyító kezelésekkel, kiegészítve, segítve egymás munkáját, bár az is előfordulhat, hogy fájdalomcsillapításra, életminőség javításra akkor is szükség van, ha a kuratív kezelések már nem folytathatók" - ismerteti Pádi doktornő, aki úgy folytatta: "Az onkológiai páciensek fájdalomkezelése bármikor elkezdhető, amikor erre szükség van, de az American Society of Clinical Oncology ajánlása szerint minél előbb érdemes élni a lehetőséggel. Az ellátás ugyanis nemcsak a fájdalmak könnyebb elviselhetőségét teszi lehetővé, de a mentális állapotot is javíthatja és kutatások szerint a túlélési esélyeket is növelheti."

Mikor érdemes palliatív kezelést igénybe venni?

Az onkológiai betegségeknél több ok is felmerülhet, amiért valakinek komoly segítséget jelenthet a palliatív ellátás. Ilyen például:

ha a kezelések mellékhatásai rontják az életminőséget,

ha evészavarok mutatkoznak a betegség miatt,

ha a páciens állapota miatt gyakrabban kerül a sürgősségi osztályra,

ha kiújulhatnak a tünetek.

A palliatív orvoslással foglalkozó szakemberek ugyanis nemcsak magának a fájdalomnak a csillapításával foglalkoznak, de olyan tünetek csökkentésével is, mint a kimerültség, a hányinger, hányás, az alvási problémák, a hasmenés, az étvágytalanság, a szorongás és a depresszió. Pádi doktornő szerint a célok elérésében nagy szerepe van a holisztikus szemléletnek is, amely nem külön-külön tekint az egyes problémákra, hanem a test-lélek-szellem egységeként közelít a segítséget kérő személy felé. Sőt, nemcsak az adott személy, de a hozzá közelálló családtagok, barátok számára is támaszt jelenthet, ha kirajzolódik egy fájdalomcsillapításra vonatkozó kezelési terv, ha iránymutatást kapnak abban, hogyan segíthetnek a mindennapi helyzetekben. Ebben a vonatkozásban pedig nem lehet eltekinteni a lelki, szellemi támogatás jelentőségétől sem.

"Azoknak, akik betegségükből kifolyólag mindennapos fájdalommal élnek, gyakran nemcsak fájdalomcsillapító terápiákkal lehet segíteni, de azzal is, ha biztatást, egyfajta vezetést adunk nekik" - hangsúlyozza dr. Pádi Éva. A szakember arról is beszélt, hogy az onkológiai betegeknek talán még fontosabb, hogy érezzék, nincsenek egyedül, hogy van egy terv, amit követni lehet, vannak szakemberek, akikben feltétlen megbízhatnak. Ez már egyfajta mentális-pszichés erőt is adhat, ami a javuló életminőséggel együtt bizonyosan elősegítheti a gyógyulást.