Milyen fájdalommal jár a rák?

Fontos, hogyfájdalomjelentkezése esetén azonnal szóljunk kezelőorvosunknak, hogy kideríthesse az okát, és megfelelően tudja kezelni, illetve csillapítani.

A fájdalom fajtái

A fájdalmat akkor tekintjük krónikusnak, ha több mint hat hónapja, vagy annál régebben áll fönt. Ez a fájdalom befolyásolja a beteg mindennapjait, esetenként munkaképtelenné teszi a pácienst. Ezzel szemben az akut fájdalom rövidebb ideig tart, és megszüntetése is sokkal egyszerűbb.

A haldokló beteg fájdalmát az orvos köteles legalább elviselhető szintre csökkenteni mind a beteg, mind a hozzátartozók érdekében. Legalább ugyanilyen fontos a páciens lelki szükségleteinek kielégítése, tehát hogy ne érezze magát felesleges tehernek, elegendő figyelemben részesüljön.

A fájdalom néha elviselhetetlenné teszi a daganatos betegek napjait. Fotó: iStock

Mi okozza a fájdalmat?

Tumoros betegségek esetén a fájdalmat okozhatja maga a daganat, ám maga a fájdalom a legtöbb rák esetén (például mellrák vagy hererák) már késői tünetnek számít. Jelentkezhet fájdalom sebészi beavatkozást, kemoterápiát vagy sugárkezelést követően is, de pszichológiai okok (mint például a haláltól valófélelemvagy a kiszolgáltatottság érzése) is meghúzódhatnak a háttérben, illetve tovább erősíthetik a már fennálló fájdalmat.

Ezeken kívül előfordulhat az is, hogy más, a daganathoz nem köthető oka van a fájdalomnak, hiszen rákos betegnek is lehetnek például reumatikus panaszai. Daganatos megbetegedéshez egyébként egyéb kísérőtünetek is gyakran társulnak, mint hányinger, hányás, székrekedés, hasmenés, álmatlanság, fogyás, általános gyengeség.

Segít a fájdalomnapló

Sok rákos páciens betegségéhez köthető alapállapotként tekint a fájdalomra, pedig a fájdalmat minden esetben kezelni kell.

Sokat segít, ha a beteg pontosan lejegyzi, 1-től 10-ig terjedő skálán belül milyen erősségű és milyen jellegű (égő, lüktető, hasogató) fájdalmat érzékel, pontosan hol és milyen gyakran. Segít az is, ha leírja, milyen körülmények között érezte a fájdalmat, és hogyan tudta csillapítani.

A fájdalom gyógyszeres csillapításában nemcsak az onkológus, hanem háziorvos is segítségünkre lehet, viszont a saját szakállunkra ne kísérletezzünk: még a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók bevétele előtt is kérjük ki orvos tanácsát.

Miért kell kezelni a fájdalmat?

A fájdalomcsillapítás csak tüneti kezelés, az alapvető problémát nem szünteti meg. Ennek ellenére mindenképpen kezelni kell, hiszen a kezeletlen fájdalom okozhat stresszt, alvászavart, étvágytalanságot, de akár depressziót is, ezekkel együtt pedig a páciens szervezete nehezebben birkózik meg a rákkal.