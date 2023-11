Kaparászó hangot hallott a nő, a füléből jött

Mint az a ScienceAlert írja, a 64 éves asszony egy idő után nem tudta már elviselni, hogy folyamatosan kaparászásszerű hangokat hall a bal füléből. A zajok elmondása szerint olyan mélyről jöttek, hogy úgy érezte, mintha egyenesen a csontjaiból erednének. Emellett motoszkálást is érzett bentről, így nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy talán egy rovar vert tanyát a bal fülében. Végül négy hosszú nap és négy kínkeserves éjszaka után kereste fel a Tajnani Városi Kórház fül-orr-gégészeti osztályát, hogy segítséget kérjen.

Kiderült, hogy a félelme nem volt alaptalan. A New England Journal of Medicine című folyóiratban megjelent esettanulmány szerint kezelőorvosai egy mindössze 2-3 milliméteres pókra, illetve annak levedlett kutikulájára bukkantak ugyanis a beteg külső hallójáratában. Érdemes megemlíteni, hogy a bőr itt rendkívül vékony, illetve apró szőrszálak és izzadságmirigyek sokasága teríti be. Emiatt nagyon érzékeny is, így érthető, ha a női páciens még ennek a parányi állatnak a mozgását is elviselhetetlennek érezte.

Súlyos bakteriális fertőzés támadt meg egy ausztrál nőt, miközben kesztyű nélkül kertészkedett.

Szerencséjére a dobhártyája, így a hallása sem károsodott. A panaszai is azonnal elmúltak, amint az orvosok egy szívócső segítségével eltávolították a pókot és levedlett vázát a hallójáratából. Az orvosi szakirodalomban egyébként jócskán akadnak feljegyzések hasonló esetekről, amikor valamilyen rovar keresett menedéket emberek fülében. A tapasztalatok szerint az ilyen esetekben kialakuló sérülések legtöbbször nem a betolakodótól erednek, hanem az emberek maguknak okozzák azokat, amikor megpróbálják kipiszkálni onnan az ízeltlábúakat.