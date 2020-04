Home office a gép előtt? 7 tanács derékfájás ellen

A hirtelen jött home office egyik nagy hátránya az lehet, hogy otthoni körülmények közt nem elég ergonomikus a munkaállomás. Vagyis nem megfelelő széken, asztalnál, rosszul beállított gépnél, rossz tartással ülünk napi 6-8 órát. Dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos hasznos tanácsokkal segít a derékfájdalom kiküszöbölésében.

Akut derékfájástól a porckorongsérvig

Az egész napos ülés nemcsak akut fájdalmakat okozhat, de hosszabb távon akár a porckorongsérv kialakulásához is hozzájárulhat. Éppen ezért nagyon fontos lenne hangsúlyt fektetni a megelőzésre, illetve kialakult fájdalmak esetén mielőbb segítséget kérni. Ugyanis a kezeletlenfájdalommiatt automatikusan kényszertartást veszünk fel, ami tovább súlyosbítja a panaszokat és akár tartós egészségromlást is eredményezhet - hangsúlyozza Páll doktor.

"A műtét előtti két hét maga volt a pokol" Először lumbágóval kezelte Vajkovszky Józsefnét az a háziorvos, akit az asszony egyre kellemetlenebbé váló tüneteivel felkeresett. Miután a terápia nem segített, idegsebészhez fordult, aki megállapította, hogy gerincsérve van, de nem szükséges műteni. Asérvpár hónappal később kiszakadt. Vajkovszkyné - bár "csak" két hetet kellett várnia az akkor már elkerülhetetlen operációra - pokolként írja le azt a néhány napos időszakot. Az állapota jelenleg kielégítő, azt viszont sajnálja, hogy nem biciklizhet többé. Betegtörténetünket itt olvashatja.

7 hasznos tipp derékfájás ellen home office üzemmódban

1. A legfontosabb dolog, hogy ülőmunkánkat ergonomikusan kialakított munkaállomáson végezzük. Ha számítógépen dolgozunk, a monitor lehetőleg szemmagasságban helyezkedjen el, pont velünk szemben. A szék kiválasztásánál is érdemes tekintetbe venni, hogy állítható magasságú, kartámaszú és háttámlájú és lehetőleg rugalmas legyen.

2. A hagyományos, merev irodai vagy étkezőszékek helyett használhatunk térdeplő székeket vagy ülőlabdákat is. Az előbbiek a gerinc fiziológiás görbületét segítik megtartani, míg az ülőlabdákon észrevétlenül, de folyamatosan egyensúlyoznunk kell, így a törzsstabilizáló izmaink folyamatosan aktiválva vannak.

Az egész napos ülés hosszabb távon akár a porckorongsérv kialakulásához is hozzájárulhat. Fotó: Getty Images

3. Ha csak hagyományos szék van otthon, beszerezhetünk olyan párnákat, amelyek segítik a helyes ülést. Választhatunk dinamikus ülőpárnát (dynair), ékpárnát vagy hengerpárnát. Ha ezek sem állnak rendelkezésre, az is jelent egy kis segítséget, ha egy egyszerű párnát teszünk a hátunk mögé.

4. Akkor ülünk helyesen, ha a törzsünk és a combunk, valamint a combunk és a lábszárunk 90 fokos szöget zár be egymással. Figyeljünk rá, hogy a térdhajlatunkat ne nyomja a szék, a talpunk pedig kényelmesen a talajra érjen. A helyes ülő testtartás kialakításának alappillére a medence megfelelő állása. Húzzuk ki magunkat, billentsük egészen hátra, majd előre a medencénket. Ezt végezzük el néhányszor, majd középen állítsuk meg a mozgást, így találhatjuk meg a medence ideális állását.

5. A karunkat is tartsuk helyesen: gépeléskor az alsó karunk legyen párhuzamos a talajjal, a könyökünk az alkarral derékszöget zárjon be.

6. Iktassunk be óránként 5-10 perc szünetet, amikor mozgunk. Nagyon jó hatású, ha guggolunk néhányat vagy ha lehetőség van rá, végzünk pár fekvőtámaszt. Bizonyos teendőket - például a telefonálást - eleve végezhetünk sétálva.

7. Masszírozzuk, nyomogassuk végig a fájós részeket, a derekat, a vállat, a nyakat, a karokat. Ha a derekunk fáj, szorítsunk egy teniszlabdát a fal és a hátunk közé, és különböző irányokban azzal masszírozni magunkat.

A tünetek néha csak lassan alakulnak ki

Azt is tudni kell, hogy a hosszú távon, rossz körülmények közt végzett ülőmunka hozzájárulhat a porckorongsérv kialakulásához. A porckorongsérv mindenképpen fájdalmat okoz, akár kiszakad, akár nem. A heves fájdalom mellett gyakoriak még a kisugárzó panaszok, nyaki sérv esetében a karokba, ágyéki sérvnél a lábakba. A tünetek néha csak lassan alakulnak ki. Sok esetben neurológiai panaszok is jelentkezhetnek, mint a végtagok izmainak gyengülése, érzészavarok (zsibbadás, érzéketlen bőrterületek), de a legsúlyosabb esetben a széklet és vizeletürítés kontrolljának zavara is megjelenhet - ismerteti dr. Páll Zoltán.

Ha ilyen tüneteket tapasztalunk, jelen helyzetben először hívjuk fel háziorvosunkat, aki el tudja mondani, hová fordulhatunk. A járvány levonultával pedig mindenképpen forduljunk orvoshoz a tünetek okának tisztázása végett.