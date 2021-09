Fájdalomcsillapítás: kerüljük el a felesleges szenvedést

Valószínűleg nincs olyan ember a földön, aki ne tudná, mit jelent afájdalom- és ne tapasztalta volna meg életében legalább egyszer ezt az érzést. Az érzést mindannyian ismerjük, azt viszont már csak kevesen tudják, hogy a fájdalomnak különböző fajtái lehetnek.

A fájdalom típusai

Milyen fájdalomcsillapító gyógyszert érdemes választani, ha hasogat a fejünk?

Attól függően, hogy a fájdalom mennyi ideig tart, két csoportról beszélhetünk: megkülönböztetünk krónikus és akut fájdalmat. Az akut, vagy más néven heveny fájdalom rövid ideig áll fenn és általában valamilyen sérülés, vagy például műtét okozhatja. Ezzel szemben a krónikus fájdalomról akkor beszélünk, ha hosszan, 3 hónapnál tovább fennáll az érzés. Krónikus fájdalom estén nagyon fontosabb a folyamatos orvosi kontroll, mivel ennek hátterében gyulladásos, degeneratív és daganatos betegségek állhatnak.

A fájdalom fontos intő jel lehet, de nem szükséges csendben tűrni a panaszt. Fotó: Getty Images

Intenzitás tekintetében az enyhétől az elviselhetetlenig széles skálán mozoghat, minőségileg pedig beszélhetünk tompa, éles, görcsös, esetleg égő vagy lüktető, és kisugárzó fájdalomról is. Ha pedig ez nem volna még elég, a fájdalom fennállhat folyamatosan is, de lehet vissza-visszatérő, és az is előfordult, hogy a jelentkezése összefügg egy testhelyzettel, az étkezésünkkel, az életmódunkkal, vagy az adott évszakkal.

De miért fáj?

Lehet, hogy elsőre furcsának hangzik, de a fájdalom sok esetben nagyon is hasznos tud lenni. Például azokban az esetben, amikor a fájdalom egy olyan behatást jelez, ami szövetkárosodást okozhat (például ha belelépünk egy szögbe), illetve akkor, amikor a fájdalom egy testen belüli kóros folyamatra hívja fel a figyelmet. A fájdalom egészen addig hasznosnak mondható, amíg a fájdalmat kiváltó ok elkerülhető, elhárítható, vagy gyógyítható.

Nem kell, hogy fájjon!

A hasznossága ellenére a fájdalom hosszan tartó tűrése nemcsak felesleges, de akár veszélyes is lehet. Kutatások szerint a krónikus, csillapítatlan fájdalomérzet hatására megváltozik az idegek működése: ha gyakran van hosszú ideig tartó fájdalma az embernek, egy idő után akár kiváltó ok nélkül is előtörhet a kellemetlen érzet. Arról nem is beszélve, hogy a fájdalomérzettel párhuzamosan koncentrálóképességünk csökken, ingerlékenységünk viszont nő. Egy ilyen állapot pedig jócskán meg tudja keseríteni a mindennapjainkat.

Acetilszalicilsav: hatóanyag, amellyel búcsút inthetünk a fájdalomnak

Az acetilszalicilsavat tartalmazó gyógyszerek nemcsak a fájdalmat enyhítik, hanem hatékonyan csillapíthatják a lázat és csökkenthetik a gyulladásos tüneteket is. Ráadásul ott csillapítják a fájdalmat, ahol az jelentkezik - legyen szó akár fejfájásról, fogfájásról, hátfájásról, ízületi problémákról, valamint menstruációs fájdalomról.

Az acetilszalicilsavat mint hatóanyagot már több mint 100 éve használják az orvostudományban, de a modern orvoslásban is fontos szerepe van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a hatóanyag 2017-ben felkerült a WHO esszenciális gyógyszereinek listájára. Az acetilszalicilsavat tartalmazó gyógyszerek ugyanis a felnőttek akut migrénjének kezelésére is jól alkalmazhatók.