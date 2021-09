Mit vessünk be, ha fáj a fejünk?

A fejfájás az egyik leggyakoribb egészségügyi panasz, ami időnként szinte minden embernél jelentkezik. Általában csak néhány óráig okoz kellemetlenségeket, súlyosabb formája, a migrén viszont akár több napig is gyötörhet minket és komoly kísérő tüneteket (szédülés, hányinger) válthat ki. Mit vessünk befejfájásesetén és mikor javasolt orvoshoz fordulni a panaszokkal? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Fejfájás vagy migrén? Ez a különbség! Nem mindegy, hol jön létre a fájdalom, milyen más tünetekkel jár, illetve meddig tart. h i r d e t é s

Nem véletlenül ilyen gyakori probléma a fejfájás, hátterében ugyanis rengeteg dolog állhat a stressztől kezdve számtalan egészségügyi problémán át akár az időjárás változásáig. Kialakulásának okai szerint két nagy csoportba osztható: a primer fejfájásoknak (mint például a migrén) nincs nyilvánvaló fizikai oka, míg a szekunder fejfájásokat más körülmények (túlzott alkoholfogyasztás) vagy betegségek (magas vérnyomás, hormonális változások, agyhártyagyulladás, vagy akár agydaganat) váltják ki. A primer fejfájásokat is négy kategóriába, a migrén, a tenziós fejfájás, a cluster- fejfájás, valamint a vegyes fejfájások csoportjába sorolhatjuk. Ezek intenzitásukban, valamint a kísérő tünetek szempontjából is eltérőek lehetnek, ami miatt a kezelésükre is más készítményeket alkalmazhatnak. Ráadásul a gyógyszerek is elsősorban tüneteket enyhítik, tartós eredményt általában úgy érhetünk el, ha az életmódunkban is gyökeres változásokat vezetünk be.

Hogyan kezeljük a fejfájást?

A kezelés szempontjából is kulcsfontosságú megállapítani, hogy a fejfájás melyik csoportba tartozik, hiszen a primer fejfájásra nyilvánvalóan másfajta gyógyszereket kell használni, mint a szekunder típus esetén, ahol a kiváltó okok kezelése az elsődleges cél. A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan nem szteroid fájdalomcsillapítók, amelyek gyorsan és hatékonyan enyhítik a kellemetlen tüneteket. A bennük lévő hatóanyag (például acetilszalicilsav, ibuprofen) afájdalommellett a szervezetben kialakult gyulladást is csillapítja.

A fejfájás az egyik leggyakoribb egészségügyi panasz. Fotó: Getty Images

A migrénes panaszok a triptán-gyógyszercsoportba tartozó készítményekkel kezelhetőek. Ezek a gyógyszerek az agyban kialakuló változásokat blokkolni tudják, megelőzve ezzel a hosszabb távú következményeket. A cluster-rohamoknál szintén hasznosak lehetnek ezek a készítmények. Ha havi négynél több migrén jelentkezik, a rohamok megelőzésére is fokozott figyelmet kell fordítani, ehhez többféle gyógyszercsoport (antidepresszánsok, béta-blokkolók, vérnyomáscsökkentők) együttes használatára is szükség lehet.

Fontos azonban a megfelelő életmód kialakítása is. Napjainkban a fejfájás civilizációs betegséggé vált és nagyon sok esetben a túlhajszoltság, az állandó stressz miatt okoz visszatérő problémákat. Próbáljuk a lehetőségeink szerint normalizálni a mindennapjainkat: aludjunk legalább 7-8 órát naponta, fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot és válasszunk egy olyan mozgásformát, amelyet szívesen végzünk és a mindennapjaink részévé tehetjük. Már egy hosszabb séta a friss levegőn is jót tehet és enyhítheti a tüneteket, sőt akár segíthet megelőzni a kialakulásukat.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A legtöbb esetben a fejfájást mi magunk is hatékonyan kezelhetjük otthon, előfordulhat azonban, hogy orvosi segítségre van szükség. Hogyha a panaszok hirtelen és nagyon erősen jelentkeznek, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek hatására sem csökkennek hosszabb ideig, érdemes konzultálni a háziorvosunkkal. Bajt jelezhet az is, ha az intenzív tünetek mellélázvagy hányinger is társul, valamint ha eszméletvesztés is történik. Ezek a tünetek utalhatnak valamilyen bakteriális vagy vírusos fertőzésre, például agyhártyagyulladásra, ami mielőbbi orvosi ellátást igényel.

Szintén azonnal fel kell keresnünk az orvost, ha az erős fejfájás látásproblémákat, látáskiesést eredményez, illetve zavarodottsággal, emlékezetkieséssel párosul. Ezek ugyanis az akut agyi érkatasztrófa (stroke) jellegzetes tünetei is lehetnek.