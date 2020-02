A térdfájdalom okai

A térdben több nyáktömlő is található

Erről a fájdalmas mozgásszervi panaszról és annak kezelési módjairól, Dr. Arnold Dénes Arnold, a fájdalomcsillapítás-specialista beszél.

Testünk számos részén találhatók nyáktömlők, a csontos kiemelkedéseknél (pl. a könyöknél, vállnál, térdnél). Ezek a kis tasakszerű képletek, a csontok felszínének "kipárnázására" szolgálnak, illetve arra hivatottak, hogy az általuk termelt nyálkaréteg a súrlódó felületeket "beolajozza" és azok egymáson történő elcsúszását, mozgását biztosítsa.

A bursák által nyújtott védelmi funkció a nagy mechanikus terhelésnek kitett testrészeken különösen fontos, ilyen terület például a térdízület is, ahol több bursa is található. Általában nem is tudunk a nyáktömlők létezéséről, ám ha begyulladnak, igen intenzív fájdalmat tudnak kiváltani. A térd nyáktömlő gyulladásánál a leggyakrabban érintett a térdkalács előtt elhelyezkedő prepatellaris bursa - mondja a szakértő.

Mitől gyulladhatnak be a nyáktömlők?

Nyáktömlő gyulladás (bursitis) általában túlerőltetés esetén jelentkezik. Gyakran érinti azokat, akik rendszeresen térdelnek (például takarítónők, padlóburkolók). A tartós mechanikai nyomás hatására ilyen esetben, folyadék szaporodik fel a tömlőben, mely akár be is vérezhet. Kialakulhat lassan, fokozatosan, de az is elképzelhető, hogy valamilyen hirtelen behatás, trauma okozza a problémát. Előfordulhat az is, hogy a bursitis valamilyen bakteriálisfertőzésnyomán jön létre, vagy gyulladásos reumás megbetegedés, illetve köszvény váltja ki.

A nyáktömlő gyulladása általában a fiatalabb korosztályt érinti

A térd nyáktömlő-gyulladásának tünetei

térdfájdalom,

duzzanat, közvetlenül a térd alatt,

a térd meleg tapintású, vörös színű,

mozgáskorlátozottság,

a bursa felett nyomásérzékenység,

folyadékszaporulat, bevérzés.

A bursitis kezelése

A panaszos térdet kímélni, pihentetni kell, mentesíteni kell a rá nehezedő nyomástól és a megerőltetéstől. Gyors segítségként, afájdalomcsökkentésére, alkalmazhatunk hűtő borogatást, illetve a patikában kapható gyulladásgátló géleket, krémeket, növényi kivonatokból készülő pakolásokat, nem-szteroidgyulladás csökkentő, szájon át alkalmazható fájdalomcsillapítókat. Ezek használatánál azonban azt figyelembe kell venni, hogy hatásuk csak rövid távú és kizárólag a tüneteket csillapítják, az okokat nem kezelik, pedig mint minden esetben, a nyáktömlő gyulladásánál is ez a legfontosabb feladat.

Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy egyes szájon át szedhető fájdalomcsillapítók a gyomor nyálkahártyáját is irritálhatják, ezért hosszan tartó, rendszeres szedésük ellenjavallt. A nyáktömlő gyulladás, hosszú távon sikeresen kezelhető aktív fájdalomcsillapítással, amely gyors és hatékony megoldást nyújt a fájdalomcsillapításban, a gyulladáscsökkentésében, ezáltal a mozgáskorlátozottság megszüntetésében. A hatóanyagot, amely kizárólag természetes alapanyagokból áll és nem tartalmaz szteroidot, a fájdalmas terület köré fecskendezzük, így az rögtön a probléma gyökeréhez jut el. A pácienseim, már néhány kezelés után, a panaszaik jelentős csökkenéséről számolnak be - osztja meg tapasztalatait Dr. Arnold.

Forrás: Fájdalomközpont