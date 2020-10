A fenekünk ezért fájhat

Sérülés

A témában a Women's Health készített összefoglaló anyagot, cikkünkben az általuk felsorolt okok közül a leggyakrabban előfordulókat ismertetjük.

Elképzelhető, hogy azon banális ok miatt fáj a fenekünk, hogy beütöttük valahová. Az ilyen sérülések egyébként azért is csalókák, mert sokszor nem azonnal, hanem bizonyos idő elteltével jelentkeznek a kínok, így hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy korábban mi történt, és valami komolyabbra gondolunk. Ha a fenekünk ütés következtében sajog, akkor valószínűleg lilás-zöldes foltokat is felfedezünk az érintett területen, a hátsónk pedig bedagadhat, érzékennyé válhat. Igyekezzünk kímélni a fájó részt, és akár C-vitamin-tartalmú krémmel is kenegethetjük, az felgyorsítja a gyógyulást.

Túledzés

Amennyiben gyakran sportolunk, fennáll a lehetősége, hogy túl keményen edzettünk a farizmainkra, amelyekben most fájdalmasizomláztombol. Az izomláz nagyjából fél-egy nappal az igénybevétel után jelentkezik, ilyenkor az akaratlagos mozgást végző harántcsíkolt izmaink fájdalmassá válnak, megduzzadhatnak és beszűkülhet a mozgástartományuk is. Bár az izomláz néhány napon belül kezelés nélkül, magától is elmúlik, különböző módszerekkel, például gyulladásgátló, helyileg ható krémek, kenőcsök, illóolajok használatával, antioxidánstartalmú ételek, italok fogyasztásával felgyorsíthatjuk a folyamatot.

Menstruáció

Menstruáció alatt nagyon gyakori, hogy fáj a hátsónk. Egyrészt az alhasi régióban jelentkező görcsök miatt, amelyeket úgy érzékelünk, mintha a fenekünket érintenék, másrészt a prosztaglandin szintjének megugrása okán. A prosztaglandin egyfajta telítetlen zsírsav, bizonyos ingerek hatására a test minden szövete termeli. Vérzés idején felhalmozódhat a belekben, és egyes nőknél megnövelheti a széklet gyakoriságát, vagy éppen hasmenést idézhet elő.

h i r d e t é s

A fenékfájdalomnak számos oka lehet, járjunk utána, mi idézi elő! Fotó: Getty Images

Aranyér

A fenékfájdalom az egyik vezető tünete az aranyérnek, amely kóros vénatágulatot jelent a végbél alsó részében vagy a végbélnyílásnál. Általában időseknél és terhes nőknél alakul ki, de veszélyeztetettek azok is, akik sokat ülnek, nem sportolnak, vagy krónikus székrekedéssel küzdenek. Afájdalommellett a többi között vérzést, végbéltájéki viszketést, váladékozást is tapasztalhatnak az érintettek. Amennyiben fennáll a gyanú, hogy aranyerünk van, keressünk fel proktológus szakorvost, mert szakszerű kezelés mellett gyorsan búcsút mondhatunk a kellemetlen panaszoknak.

Endometriózis

Az Office of Women's Health (OWH) szerint a nők 11 százaléka szenved endometriózisban, amelynek lényege, hogy a méh nyálkahártyasejtjei (a méh nyálkahártyája az endometrium) a méhen kívül is megjelennek. Általában a petefészkekben és a kismedencét bélelő szövetekben lelhetőek fel, de előfordul, hogy a belekbe kerülnek, utóbbival fájdalmas bélmozgások járnak. Az endometriózis diagnosztizálása nem egyszerű, sokszor évekbe telik, mire fény derül rá. Gyógymód jelenleg nincs rá, a kezelése történhet gyógyszerrel és/vagy műtéttel.

Nemi herpesz

Ezek a leggyakoribb nemi betegségek - részletek itt.

A herpes simplex vírusnak két fajtája van, a herpes simplex virus-1 (HSV-1) és a herpes simplex virus-2 (HSV-2); a nemi szervi herpeszt vagy genitális herpeszt az utóbbihoz lehet kötni. A nemi szervek tájékán, a végbélnyílás környékén, a gáton, fartájon, a combok felső részén megjelenő, fertőző hólyagos bőrgyulladásról van szó, nem véletlen, hogy tünetei között a fenékfájdalom is szerepel. Mivel a nemiherpeszszexuális úton terjedő betegség, gyanú esetén keressünk fel minél hamarabb nemigyógyászt vagy nőgyógyászt, lehetőleg a partnerünkkel együtt. A szakember elvégzi a szükséges teszteket, majd összeállítja a megfelelő terápiát. Véglegesen nem gyógyítható a nemi herpesz, de a fájdalmas bőrtünetek eredményesen enyhíthetők.

Anális fisszúra

A fenékfájdalom ugyancsak elterjedt oka az anális fisszúra, amelynek jelentése végbélrepedés; ilyenkor egy hosszanti repedés, heveny vagy idültfekélyképződik a végbélcsatorna felszíni (laphám) rétegében. Előidézheti kemény vagy túl híg széklet, a székletben található idegen test, vagy mechanikai igénybevétel (szexuális érintkezés). Mondanunk sem kell, hogy ebben az esetben is az a legfontosabb, hogy minél hamarabb lásson minket egy szakember - ez egyébként azért is lényeges, mert előfordulhat, hogy az anális fisszúrát valamilyen betegség, például Crohn-betegség okozza, amely további vizsgálatok elvégzését és speciális terápia összeállítását igényli.

Porckorongsérv

Meglepő lehet, de porckorongsérv vagy gerincsérv is járhat fenéktáji kínokkal. Az állapot lényege, hogy a gerincoszlopot alkotó csigolyák közötti porckorongok előboltosulnak, nyomják a gerincvelőt, illetve az abból kilépő ideggyököket, és így kisugárzó fájdalmat, zsibbadást, érzészavart, súlyos esetben vizelési és székelési zavart idéznek elő. Minél tovább marad kezeletlen, annál jobban leromlik a beteg állapota, nem érdemes tehát halogatni a kivizsgálást, ha gerincsérve gyanakszunk. A terápiának egyaránt része lehet a gyógyszeres kezelés, a fizikoterápia, a gerinctorna, a különféle segédeszközök használata és a műtét.