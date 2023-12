Dublin viselheti a turizmus intelligens európai fővárosa címet 2024-ben, és Grosseto lesz az intelligens európai turizmus zöld úttörője jövőre - közölte az Európai Bizottság illetékes irodája szerdán. Dublin azért nyerte el a címet, mert a digitális megoldások a város turisztikai kínálatának szerves részévé váltak. Ez azt jelenti, hogy világszínvonalú, egész városra kiterjedő digitális túraútvonalat hoztak létre, amelyet követve segít életre kelteni a város nevezetességei mellett annak történeteit és közösségeit is.

Dublin a Culture Near You Map létrehozásával interaktív felhasználói élményhez juttatja a látogatókat, lehetőséget adva a turisták mellett a helyi lakosoknak is arra, hogy naprakész információkat találjanak. A digitális program a kultúrával kapcsolatos események mellett az emberekkel és az aktuális eseményekkel összefüggésben is tartalmaz információkat. Mindez egyetlen platformon keresztül érhető el, amely egy gombnyomással feltárja a város látnivalóinak gazdagságát.

A digitális megoldások is fontos részei a dublini turizmusnak. Fotó: Ronan Darby/Pixabay

Az olaszországi Grosseto mint az intelligens európai turizmus zöld úttörője fenntarthatósági törekvéseinek középpontjában a természet védelme iránti elkötelezettség áll. A város védett területének 30 százalékán mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, mely területeket az agrárium iránt érdeklődők mellett turisztikai szempontból is vonzó látványossággá tették.

Ezek közé tartozik az úgynevezett Maremma Park, amely számos agroturisztikai kezdeményezéssel minden korosztály számára programokat biztosít. Az egész évben látogatható, kerékpárral bejárható park az éppen esedékes mezőgazdasági munkák megtekintése mellett a helyben termelt növényekből és tenyésztett állatokból készült termékek felhasználásával főzési lehetőséget, valamint a helyi alapanyagok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló oktatóprogramokat kínál.

Jövőre is folytatódnak a fejlesztések

Mindkét nyertes számos programmal készül 2024-ben. Dublin jövőre az úgynevezett európai okosvárosok közötti tudásmegosztás és együttműködés fokozására készül a Capital in Residence program indításával. Grosseto eközben a Green Pioneer elnevezésű programjával a megközelíthető és fenntartható úti célként való hírnevének növelésére fog összpontosítani. A város központjában parkká alakított közösségi térként nyílik meg a nagyközönség előtt egy kiszáradt, korábbi csatornából átalakított terület. Továbbá a várost és a mezőgazdasági területeket összekötő túraútvonalakat alakítanak ki, valamint partnerségi rendezvénysorozatot bonyolít le a Toscany Trail elnevezésű offroad kerékpáros verseny szervezőivel.

A díjat az Európai Bizottság 2018-ban hozta létre. Első alkalommal, 2019-ben a finnországi Helsinki és a franciaországi Lyon, 2020-ban a svédországi Göteborg és a spanyolországi Málaga, 2022-ben a franciaországi Bordeaux és a spanyolországi Valencia, 2023-ban pedig a ciprusi Páfosz és a spanyolországi Sevilla viselhette a címet.