A rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, és a látási viszonyok is javulnak, azonban az Északi-középhegység egyes részein tartósan borult, párás maradhat az idő. Másutt többnyire napos, fátyolfelhős időben lesz részünk. A borult tájakon elvétve szitálás előfordulhat. A délies szél nagy területen élénk, a Dunántúlon erős lesz, ott néhol viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 23 fok között várható, de a tartósan borult területeken ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 10 és 18 fok közé hűl le a levegő. Jó hír, hogy mostanra elvonult a hidegfront, így kifejezett fronthatással ma már nem kell számolni.