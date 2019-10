Ez történik a kezeinkkel, ahogyan öregszünk

A kéz gyengülése és remegése a legtöbb esetben az öregedés természetes velejárója, de nem árt tudni, hogy bizonyos kézproblémák akár betegségre is utalhatnak.

Gyengülő kezek

Az, hogy milyen erősen tudunk fogni, illetve szorítani a kezünkkel, nagyban függ az életkorunktól is. A markolásunk ereje az öregedéssel - különösen 65 év felett - csökken. A gyengülés oka lehet arthritisz, a csontok gyengülése vagy izomvesztés is, amelyek mind együtt járhatnak az öregedéssel. Hirtelen jelentkező panaszok esetén azonban cukorbetegség, szívbetegség vagy magas vérnyomás is állhat a háttérben.

Kézremegés

A kézremegés bármilyen életkorban jelentkezhet, de 50 év felett gyakoribb. Bizonyos gyógyszerek - például a hangulatjavítók, vagy a rohamok és a migrén kezelésére szolgálók - is kiválthatják, illetve ronthatnak a már meglévő kézremegésen. Emellett a szorongás, a stressz, az alacsonyvércukorszintés a túlzott koffeinbevitel is súlyosbíthatja a panaszt. A remegés zavaró lehet, ám ha olyankor jelentkezik, amikor használjuk a kezünket, akkor nincs miért aggódnunk. Ha viszont olyankor kezd remegni, amikor nem csinálunk vele semmit, annak érdemes lehet utánajárni. Így ugyanis agytumor vagy Parkinson-kór tünete is lehet.

Ízületi gyulladás

Az arthritisz, vagyis az ízületeket érintő gyulladás gyakran jelentkezik olyan testrészeken, amelyek korábban eltörtek, kificamodtak, megrepedtek vagy valamilyen más módon sérültek. A kezeket érintő arthritisz idősebb korban a leggyakoribb. Ilyenkor fájdalom, duzzanat és mozgási nehézség tapasztalható. Az ízületi gyulladás kezelését mindenképpen bízzuk orvosra - különösen akkor, ha krónikus gyulladásról van szó. A szakember szteroidos injekciót, a gyulladáscsökkentőt, esetleg egy merevítő sínt ajánlhat a panaszok enyhítésére.

Ráncok és májfoltok

Nem véletlenül mondják, hogy a kéz az a testrész, amiből a legjobban meg lehet állapítani egy ember korát. Az öregedés során ugyanis májfoltok, ráncok jelennek meg rajta, a bőr pedig egyre hajlamosabb lesz a kiszáradásra és el is vékonyodik, láthatóvá téve az ereket. A kéz bőrének öregedését azonban fényvédő használatával késleltetni lehet. A fényvédelem azért is fontos, mert ezzel a bőrrák kialakulását is akadályozhatjuk - ne feledjük, hogy a kézfejünk a káros sugaraknak egyik leginkább kitett terület, hiszen szinte állandóan fedetlen. Emellett használjunk rendszeresen hidratáló kézkrémet is, mosogatáshoz és kertészkedéshez pedig húzzunk kesztyűt.

Sérülések, purpurák

A kor előrehaladtával egyre többször jelennek meg a kezeken sérülések, foltok és purpurák. Utóbbiakra az öregebb, ráncosabb, vékonyabb bőr jóval hajlamosabb - ezek a lilás bevérzések azonban egy idő után elmúlnak és általában fájdalommal sem járnak. Ha túl sok purpuránk van, és vérhígítót szedünk, akkor érdemes erről beszélni az orvosunkkal, mert az ilyen gyógyszerek sérülékenyebbé tehetik a bőrt.

