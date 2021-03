Kézremegés: mennyire súlyos?

Kézremegés és kézremegés között is van különbség! Nézze meg, mikor kell gyanakodni és hogyan állapítható meg a helyes diagnózis, kattintson ide!

Az esszenciális tremor egy születéstől jelen lévő neurológiai rendellenesség, A kézben lévő izomrostok nem véletlenszerűen húzódnak össze, hanem összehangolják a mozgásukat, így az jóval hangsúlyosabbá, látványosabbá válik. Az esszenciális tremor nemcsak a kezet, hanem az egész felsőtestet, sőt a fejet, a hangszálakat vagy más testrészeket is érinthet (ez azonban meglehetősen ritka).

Hogyan alakul ki a Parkinson-kór?

Túl sok koffein

Alkoholfogyasztástól is remeghetünk

Alacsony vércukorszint

Idegesség is okozhat remegést

A tünetek vagy fiatal felnőttkorban vagy csak jóval később, általában 60 éves kor körül jelennek meg.. Kezelése gyógyszerrel történik. Az esetek nagy részében az esszenciális tremornak semmilyen egyéb következménye nincs, bár a betegség folyamatosan súlyosbodhat. Kutatások azonban kiderítették, hogy az esszenciális tremor a demencia kialakulásának némileg megnövekedett esélyével jár együtt.A kézremegés ennek a neurológai betegségnek a legjellegzetesebb tünete. A betegség eredete ismeretlen, és a dopamin ingerületátvivő anyaggal működő agyi területek pusztulásával jár. A tünetek jelentkezésekor az érintett agysejtek legalább 80 százalékát már elveszítette a beteg. A Parkinson-kór a 65 év fölöttiek két százalékát érinti. A betegségre jellemző kézremegés nyugalmi állapotban is jelentkezik, és nem függ a lelkiállapottól sem. A Parkinson-kór nem gyógyítható, de általában gyógyszeres kezelés segítségével szinten tartható.A koffein stimulálja az agyat, és éberré tesz, de ha túl sokat fogyasztunk belőle, az kézremegést és koordinációs zavarokat is okozhat. Egy kutatás szerint avan (egy csésze kávé kb. 95 mg koffeint tartalmaz). A negatív hatások, közöttük a kézremegés, különösen akkor érvényesülnek, ha alacsony a vércukorszintünk, vagyis ha a éhgyomorra fogyasztjuk el a koffeintartalmú italt . A kávé egy másik módon is hatással lehet a kézremegésre: egy 2001-es amerikai kutatás szerint a mérsékelt kávéfogyasztás jelentősen csökkentheti a Parkinson-kór kialakulásának esélyét.A túl sok alkohol hatással van a központi idegrendszerre, így növeli a kézremegés kialakulásának esélyét. Aza reggeli, ébredés utáni erős kézremegés.Az alacsony vércukorszint azért okozhat kézremegést, mert glükóz hiányában a sejtjeinknek nem áll megfelelő "üzemanyag" a rendelkezésükre, ezt a szervezetünk adrenalinnal próbálja ellensúlyozni. Ennek hatására az izmok összehúzódása felerősödhet. Szerencsére, ez a tünet nagyon gyorsan elmulasztható, havagy eszünk néhány szem aszalt gyümölcsöt.Minden erős, stresszel kísért érzelem , így a harag vagy a félelem a kezek erőteljes remegésével jár együtt. Ennek oka az, hogy a stressz hatására megnő a szervezetünkben az adrenalin szintje. Ais okozhatnak kézremegést. A nyugalom megőrzésére számos hatásos módszert találhatunk, a gyógyteáktól az aromaterápián keresztül a meditációig.