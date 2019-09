Bajt jelezhet, ha gyenge a szorítása

A mozgásszegény ülő életmód miatt kialakuló betegségek előfordulása jelentősen nőtt az utóbbi évtizedekben. Az ülőmunka miatt csökken az izomtömegünk és nő a testzsírszintünk, azelhízásmértékével együtt pedig a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának veszélye is emelkedik. A legújabb kutatások azonban arra az eredményre jutottak, hogy már a viszonylag egyszerűbb mozgásformák is segíthetnek az ülőmunka miatti bántalmak megelőzésében.

Az erős marok egészséges szervezetre utal

A Glasgow Egyetem kutatói több mint 400 ezer középkorú ember egészségi adatait elemezte. A vizsgált személyekkel egy kérdőívet is kitöltötték, majd aszerint rangsorolták őket, hogy hetente mennyit mozognak, illetve mennyi időt töltenek a monitor és a televízió előtt. Emellett a marokerősségüket is megvizsgálták, ami az általános edzettségre és az egészségi állapotra is utal, és jóval egyszerűbb és gyorsabb a hagyományos fizikai állapotfelmérésnél.

Az erősebb markú emberek egészségesebbek is

Azok közül az emberek közül, akik naponta legalább két órát töltenek a képernyő előtt, a leggyengébb markúak 31 százalékkal nagyobb eséllyel hunytak el öt éven belül az erősebb szorításúaknál. Ugyanezen emberek között 21 százalékkal nőtt a szívbetegségek, 14 százalékkal pedig a daganatos betegségek kialakulásának veszélye.

Szerencsére a marok erőssége jól fejleszthető súlyzós edzéssel és a fizikai aktivitás növelésével. A kutatók szerint összességében elmondható, hogy a képernyő előtt töltött idő negatív hatásait jól ellensúlyozhatja a fittség és a rendszeres testmozgás. Persze ez nem jelenti, hogy az ülő életmóddal járó fiziológiai változásokat nem kell komolyan venni, hiszen bizonyítottan növelik a gerincbántalmak, azanyagcsere-betegségekés a keringési rendellenességek kialakulásának veszélyét.

