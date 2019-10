Több, mint 20 éve kényezteti világszerte a Rêve de Miel termékcsalád a száraz és érzékeny bőrt. Ellenállhatatlan bőrápolási termékek teljes választékát kínálja, melyek magában foglalják a méz és az értékes növényi olajok minden pozitív tulajdonságát.



A méz kiválóan alkalmazható a bőrre, nem véletlen, hogy sok bőrápolási termék tartalmazza ezt a csodás alapanyagot. Alkalmas hidratálásra, így a bőr sokáig rugalmas marad. Nem csak öregedésgátló hatása van azonban, hanem a gazdag antioxidánsoknak köszönhetően véd a káros UV sugaraktól is. Fokozza a vérkeringést, gyorsítva a salakanyagok távozását, magas a vitamin- és ásványi anyag tartalma, illetve káliumot, magnéziumot és vasat is tartalmaz. Már az ókorban is használták a hölgyek úgy, hogy összekeverték tejjel és ezzel ápolták a bőrüket azért, hogy sokáig fiatal, sima és ragyogó maradjon. Sőt, a mézet még bőrradír és arcpakolás alapjaként is felhasználásra került és kerül a mai napig is.



A Rêve de Miel termékek mindennapos használata igazi kényeztetés, könnyen beszívódó textúrájának és mézes illatjegyeinek köszönhetően. Ez a termékvonal új taggal bővül, egy gazadag balzsamos arcápoló koncentrátummal a száraz és az extrém száraz bőr számára, hogy megfelelően felkészüljön a télre! Egy őrületesen tápláló kényeztetés a bőrnek, magas koncentrációjú tápláló és hidratáló hatás természetes összetevőkkel!



Egy igazi alapdarab a száraz és érzékeny bőr ápolására, éjjel és nappal egyaránt.

A méz/mimóza/akác illat igazi felüdülést nyújt az érzékeknek és az extrán gazdag és krémes formula kielégíti a bőr összes szükségletét. Ez egy igazi tápláló kényeztető koktél, amely táplálja és nyugtatja a bőrt aktív hatóanyagai segítségéve: méz, shea vaj, sáfrány és értékes növényi olajok (rizs és makadámia). Ezeken kívül tartalmaz még propoliszt, ami egy 100 százalékban természetes aktív összetevő. Ez egy méhek által előállított anyag, ami több, mint 3000 olyan aktív anti-oxidánsokkal teli molekulát tartalmaz és a bőrt nyugtatják, tisztítják és táplálják.