Szakértők szerint a csírákban százszor annyi enzim található, mint a nyers zöldségekben és gyümölcsökben. Az enzimek olyan speciális fehérjék, amelyek szinte minden testi funkció működéséhez szükségesek. Minél több vitamint, ásványi anyagot, aminosavat és esszenciális zsírsavat tudunk kivonni egy táplálékból, annál jobbat teszünk a szervezetünknek.

Ezért érdemes rendszeresen csírákat enni

Rost- és vitamintartalom

A babfélék, diófélék, gabonák rosttartalma is jóval magasabb csíraállapotukban. A rostok nagyon fontosak, hogy testsúlyunk egészséges legyen, mivel segítenek megkötni a zsírokat, és abban is, hogy kiürüljenek a szervezetből még azelőtt, hogy a bélfalakon keresztül felszívódnának.

A csírákban igen nagy mennyiségben vannak jelen vitaminok - ez különösen az A-, a B-, a C-, és az E-vitaminokra igaz -: a koncentráció hússzorosa is lehet annak, amit a nyers zöldségek vagy gyümölcsök tartalmaznak. Az esszenciális zsírsavak szintén koncentráltabb formában vannak jelen a csírákban, ezért ha sok csírát eszünk, akkor ezekből is többet tudunk bevinni.

Jobb minőségű fehérje

A babfélékben, diófélékben, gabonákban lévő fehérje jobb minőségben van jelen a csírákban. Ahogy a növény fejlődik, a benne lévő értékes anyagok egy része elvész, átalakul, vagy csökken a mennyisége.

A csírákban lévő fehérjéket szervezetünk ráadásul hatékonyabban tudja használni, és a bennük lévő ásványi anyagok felszívódása is sokkal jobb, emiatt különösen jót tesznek az egészségünknek. Ez az értékes táplálék ráadásul mindenki számára elérhető: otthon is bárki termesztheti, így olcsónak mondható.