Idősebb korban ez a vitamin segíthet

Melyik az a 4 vitamin, amit 50 felett pótolni kell? A választ itt találja.

A vitaminnal kapcsolatos vizsgálatokat a Tufts Egyetem szakemberei végezték, eredményeiket a The American Journal of Clinical Nutrition nevű szaklapban tették közzé. A kutatásba négyezer 54 és 76 év közötti amerikait vontak be, akiknek egyharmada nem kaukázusi etnikumú volt. Olyanok nem vehetettek részt a vizsgálatban, akik vérhígítót szedtek, mert a K-vitamin befolyásolhatja az ilyen gyógyszerek véralvadásgátló hatását.

A kutatók a K-vitamin-szintjük alapján csoportokra osztották a résztvevőket. Ezután összehasonlították, hogy melyik csoport tagjainak mekkora esélye van a szívbetegség kialakulására, illetve az elhalálozásra a következő körülbelül 13 évben. Az eredmények nem mutattak ki mérhető összefüggést a szívbetegség kialakulása és a K-vitamin-szint között. Ugyanakkor a legalacsonyabb K-vitamin-szinttel rendelkezőknek 19 százalékkal magasabb volt az esélye az elhalálozásra, mint azoknak, akik elegendő K-vitamint vittek be a szervezetükbe.

A K-vitaminnak az életkor előrehaladtával egészségvédő hatásai lehetnek. Fotó: Getty Images

Ezért fontos a K-vitamin

A K-vitamin fontos a vérerek egészségének fenntartásához, legnagyobb mennyiségben növényi olajokban és leveles zöldekben található meg. Sok van belőle a salátában, kelben, spenótban, illetve a szójaolajban és a repceolajban is.

A vaszkuláris szöveteknek K-vitaminra van szükségük ahhoz, hogy megfelelően tudjanak működni, ezért is merült fel, hogy kapcsolat lehet a vitamin és a szívbetegségek, illetve a halálozás között. A szövetekben lévő fehérjék megakadályozzák, hogy az artériák falában kalcium halmozódjon fel, és K-vitamin nélkül ezt a folyamatot kevésbé hatékonyan tudják elvégezni. Az erek hosszú távú rugalmassága biztosítja a megfelelő vérkeringést, ha pedig az érfalak merevebbek, keményebbek lesznek, az számos egészségügyi komplikációt okozhat, és emiatt a halálozás esélyét is megnövelheti.

A vizsgálatok eredményeinek értelmében tehát érdemes 54 éves kor fölött ügyelni arra, hogy mindig elegendő K-vitaminban gazdag élelmiszert fogyasszunk, és hogy alkalmanként ellenőriztessük bizonyos vitaminok szintjét is.