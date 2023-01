Ezekkel az élelmiszerekkel volt a legtöbb gond tavaly

Az elmúlt évben 226 kockázatos termék került az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal látóterébe, az Európai Bizottság Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási Rendszerén (RASFF) keresztül. Az ügyek leginkább baromfihúshoz és abból készült termékekhez, zöldségekhez és gyümölcsökhöz, fűszerekhez, valamint étrend-kiegészítőkhöz kapcsolódtak. Az esetek 86 százalékában külföldi előállítású volt a kifogásolt árucikk – idézték Felkai Beáta Olgát, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős helyettes államtitkárát a Nébih oldalán publikált közleményben.

Több mint 220 kockázatos termék miatt kellett intézkedni itthon az elmúlt évben. Fotó: Getty Images

Hússal és bébiétellel is akadtak gondok

A magyar vonatkozású esetek túlnyomó többségében (192) élelmiszerrel volt gond. De takarmánnyal (16) és élelmiszerrel érintkező anyagokkal (18) összefüggésben is felmerültek problémák. A legtöbb bejelentést baromfihússal és abból készült termékekkel (32), valamint zöldségekkel és gyümölcsökkel (26) kapcsolatosan kapták, de fűszereket és gyógynövényeket (18), továbbá étrend-kiegészítőket, bébiételeket és tápszereket (18) is vizsgálniuk kellett a hatóságoknak.

Magyar gyártású termékkel 31 alkalommal volt baj – az esetek túlnyomó többségében baromfihúst vagy abból készült termékeket kifogásoltak a tagállamok, mégpedig mikrobiológiai szennyezettség miatt. A Nébih ugyanakkor megjegyezte, hogy élelmiszerlánc-felügyeletért felelős magyar hatóságként ők is jelentettek 19 ügyet a rendszeren keresztül, minden esetben kockázatos élelmiszer miatt.

„A RASFF 2022-ben is fontos szerepet játszott a problémás termékek nyomon követésében, valamint a velük kapcsolatos intézkedésekben” – emelte ki Felkai Beáta. A Nébih Termékvisszahívás adatbázisába tavaly felvett 61 visszahívásnak mintegy a fele például ezen információk hatására indult.

Csoki és fagyasztott gyümölcs bajt okozott

Felkai Beáta a csokoládétermékekkel kapcsolatos problémákat, illetve a bogyós gyümölcsök okozta megbetegedéseket tartja szakmai szempontból a legérdekesebb eseteknek. Emlékeztetett, hogy 2022 márciusában az Európai Bizottság több országra, köztük Magyarországra is kiterjedő szalmonellajárványt jelentett be a Belgiumban gyártott, népszerű csokoládétermékekkel összefüggésben. A belga gyárat áprilisban be kellet zárni, a gyártó termékeit pedig világszerte visszahívták. Néhány hónappal később pedig egy másik belga csokoládégyártó édességeiben is szalmonella jelenlétét igazolták, a gyors riasztásnak köszönhetően azonban ezek a termékek nem kerültek kiskereskedelmi forgalomba.

Hét országban hasonlóan nagy ijedtséget okoztak a Hepatitis A vírussal szennyezett, fagyasztott bogyós gyümölcsök. Az Egyesült Királyságban például több mint 300 megbetegedésről adtak hírt. A járványra egy magyarországi étterem vizsgálatának köszönhetően derült fény, a hazai vendéglátóegység vendégei közül ugyanis 16-an is megfertőződtek. A szakemberek megállapították, hogy a fertőzés forrása egy lengyel gyártó fagyasztott gyümölcskeveréke volt, amelyből hideg gyümölcslevest készítettek az étteremben. A több mint 25 országban forgalmazott terméket visszahívták.

